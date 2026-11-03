Hotline Lâm Đồng - sửa chữa điện trên lưới 'sống'

Công nhân kiểm tra cẩn thận từng đôi găng tay cách điện chuyên dụng

Áp dụng công nghệ xử lý sự cố

“Khách hàng thường nhận được thông tin điện lực sẽ cắt điện theo khung giờ để sửa chữa hệ thống, việc này đã thành thông lệ. Nhưng hiện tại, chúng tôi đang áp dụng công nghệ sửa chữa hotline tại một số địa bàn. Nói cụ thể là người thợ điện sẽ xử lý sự cố, sửa chữa đường dây, hệ thống điện trong khi đường dây vẫn hoạt động, đèn vẫn sáng và máy móc vẫn chạy, điện không bị cắt”. Ông Phan Huy Tuấn, cán bộ quản lý đội Hotline, Công ty Điện lực Lâm Đồng thông tin.

Hotline là một công nghệ áp dụng cho xử lý sự cố, sửa chữa hệ thống được Công ty Điện lực Lâm Đồng đang triển khai. “Hiệu quả của sửa chữa hotline rất tốt. Bởi vì không phải cắt điện, hoạt động của các nhà máy, hoạt động sản xuất kinh doanh, sinh hoạt của khách hàng không bị ảnh hưởng. Nếu sửa chữa điện truyền thống, ngành điện phải báo trước thời gian cắt điện để khách hàng bố trí công việc thì khi đội sửa chữa hotline làm việc, đường điện vẫn hoạt động bình thường. Vì vậy, khách hàng phản hồi rất tốt với hoạt động của đội”, ông Phan Huy Tuấn cho biết.

“Việc sửa chữa điện, xử lý sự cố hay bảo trì bảo dưỡng... của đội Hotline, về mặt kỹ thuật không có gì khác với việc cắt điện để người công nhân làm việc. Điều khác biệt duy nhất là sửa chữa hotline đòi hỏi việc bảo đảm an toàn cực kỳ quan trọng. Bởi chúng tôi làm việc trên đường dây điện đang hoạt động, chỉ sơ sẩy là tai nạn lao động nghiêm trọng”, ông Nguyễn Hà Lâm, Tổ trưởng Tổ Hotline khu vực Đà Lạt chia sẻ.

Nhắc nhở quy tắc an toàn lao động trước khi thực hiện công việc

Hiệu quả thiết thực

Theo ông Nguyễn Hà Lâm, quy trình xử lý hotline rất chặt chẽ. Khi tiếp cận với khu vực cần sửa chữa, người thợ phải chuẩn bị bọc cách điện chuyên dụng để cách ly đường dây. Công nhân phải kiểm tra cẩn thận từng đôi găng tay cao su cách điện, bảo đảm độ an toàn cao nhất khi tiếp cận công việc.

“Găng tay, bọc cách điện, từng dụng cụ đều là vật liệu chuyên dụng cho sửa chữa hotline. Không chỉ đến lúc thực hiện nhiệm vụ chúng tôi mới kiểm tra mà hàng ngày, công nhân đội hotline đều buộc phải bảo quản, kiểm tra theo đúng quy trình hướng dẫn của nhà sản xuất. Từ sử dụng chất bảo quản cho tới quy chuẩn xếp gọn, người thợ đều phải thực hiện nghiêm túc quy trình”, ông Nguyễn Hà Lâm thông tin. Ông cho biết, mỗi dụng cụ sử dụng trong sửa chữa theo công nghệ hotline đều có mã giám sát, công nhân phải thường xuyên quét mã để bảo đảm dụng cụ nằm trong thời gian an toàn theo quy chuẩn sản xuất.

Chính từ yêu cầu an toàn của việc sửa chữa điện hotline, Công ty Điện lực Lâm Đồng đã đào tạo rất kỹ lực lượng công nhân tham gia đội. “Chúng tôi có 32 công nhân, chia làm 3 tổ sửa chữa hotline tại 3 khu vực Gia Nghĩa, Phan Thiết và Đà Lạt. Công nhân sửa chữa hotline được đào tạo hết sức nghiêm túc, bảo đảm quy trình an toàn ở mức cao nhất. Dù thời điểm nào, người công nhân phải bảo đảm quy trình kiểm tra an toàn không thiếu bước nào, vì đó là tính mạng và sức khỏe của bản thân và đồng nghiệp”, ông Phan Huy Tuấn nói.

“Địa phương chúng tôi thấy đội sửa chữa hotline thì rất mừng, nhất là trong những đợt cao điểm sản xuất, tưới cà phê hay những đợt chế biến nông sản. Doanh nghiệp, nông dân những thời điểm đó mà cắt điện thì rất gay go. Vì vậy, ngành điện áp dụng hotline mang lại hiệu quả tốt cho địa phương”, ông Nguyễn Minh Toản - Phó Chủ tịch UBND xã Tân Hà Lâm Hà nhận xét. Đây cũng là mục tiêu Công ty Điện lực Lâm Đồng hướng tới, tạo điều kiện thuận lợi cho khách hàng sử dụng điện.