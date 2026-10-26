Hotgirl Kiều Trinh, Nguyễn Thị Phương cực xinh ăn mừng danh hiệu

Tối 25/10, Kiều Trinh cùng các đồng đội đánh bại Hà Nội Tasco Auto 3-1 trong trận chung kết giải bóng chuyền VĐQG 2026.

Sau 5 năm chờ đợi, đội bóng áo lính trở lại ngôi cao nhất giải bóng chuyền VĐQG Việt Nam.

Kiều Trinh ghi dấu ấn trong chiến thắng của Binh chủng Thông tin.

Tay đập người Quảng Trị chỉ mới trở lại sau chấn thương kéo dài gần 1 năm qua.

Kiều Trinh rạng rỡ, xinh đẹp nâng cao cúp vô địch.

Kiều Trinh khẳng định giá trị của mình tại CLB, đồng thời gần như sẽ được triệu tập trở lại tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam.

Cô ăn mừng cùng với chủ công Nguyễn Thị Phương.

Nguyễn Thị Phương cũng là tay đập thi đấu nổi bật trong màu áo Binh chủng Thông tin.

Nguyễn Thị Phương cùng các VĐV tấn công của đội bóng áo lính.

Niềm vui của thầy trò HLV Phạm Văn Long. "Tôi xin gửi lời cảm ơn tới các cầu thủ, những người đã thi đấu đúng đấu pháp và rất quả cảm trong trận chung kết. Tôi hy vọng các VĐV trẻ tiếp tục cố gắng hơn nữa trong thời gian tới", HLV Văn Long chia sẻ.

Nguyễn Thị Phương và Nguyệt Anh - cựu đội trưởng Binh chủng Thông tin.

Sau chức vô địch quốc gia, Binh chủng Thông tin hướng tới nhiệm vụ tiếp theo tại Đại hội TDTT toàn quốc. Nguyễn Thị Phương và các đồng đội quyết tâm giành thành tích cao nhất trước khi bước vào giải đấu mới.

Ảnh: Vietcontent, FBNV