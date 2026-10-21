Hotgirl Hà Nội U40 hồi xuân, mẹ 2 con mặc bikini vẫn 'đẹp không góc chết' cùng vòng eo 58cm

Tâm Tít là một trong những hot girl đời đầu nổi tiếng của Hà thành. Nhan sắc ngọt ngào, gương mặt thanh tú cùng vóc dáng quyến rũ giúp cô được đông đảo khán giả biết đến từ khi mới 19 tuổi. Sau nhiều năm rời xa showbiz và trải qua hai lần sinh nở, người đẹp vẫn khiến công chúng trầm trồ bởi diện mạo trẻ trung, vóc dáng săn chắc.

Phạm Thanh Tâm, sinh năm 1989 tại Hà Nội, được biết đến rộng rãi với nghệ danh Tâm Tít. Cô bắt đầu nổi tiếng từ năm 2008, nhanh chóng trở thành gương mặt hot girl đình đám của giới trẻ thời bấy giờ. Không chỉ xuất hiện dày đặc trên các mặt báo, Tâm Tít còn tham gia đóng MV ca nhạc và thử sức với diễn xuất trong một số bộ phim.

Khi sự nghiệp đang trên đà phát triển, người đẹp bất ngờ kết hôn và dần rút khỏi các hoạt động giải trí để tập trung chăm sóc gia đình. Cuối năm 2014, cô tổ chức đính hôn với doanh nhân Ngọc Thành, khi đang mang thai con đầu lòng khoảng ba tháng.

Sau khi sinh con, Tâm Tít dành thời gian phục hồi vóc dáng. Cô kết hợp sử dụng đai nịt bụng khi cơ thể đã hồi phục, tập gym, yoga, bơi lội và điều chỉnh chế độ ăn uống theo hướng hạn chế tinh bột. Bên cạnh việc rèn luyện thể chất, người đẹp cũng chú trọng giữ tinh thần thoải mái.

Nhờ kiên trì với quá trình chăm sóc bản thân, Tâm Tít từng chia sẻ cô lấy lại cân nặng khoảng 46 kg, vòng eo còn 58 cm. Trên trang cá nhân, cựu hot girl nhiều lần thu hút sự chú ý khi đăng tải hình ảnh diện bikini, khoe đường cong gọn gàng cùng vòng eo săn chắc.

So với thời con gái, Tâm Tít cho biết vóc dáng sau sinh có phần đầy đặn hơn và cô cảm thấy hài lòng với diện mạo hiện tại. Những hình ảnh đời thường cho thấy người đẹp vẫn duy trì phong cách thời trang trẻ trung, quyến rũ, khiến nhiều người ngỡ ngàng khi biết cô đã là mẹ của hai con trai.

Ở tuổi ngoài 30, Tâm Tít thường được khán giả khen ngợi ngày càng mặn mà, thậm chí ví von là mỹ nhân “lão hóa ngược”. Dù không còn hoạt động sôi nổi trong showbiz, cô vẫn nhận được sự quan tâm mỗi khi chia sẻ hình ảnh về cuộc sống và nhan sắc.

Từ một hot girl nổi tiếng của Hà Nội, Tâm Tít hiện có cuộc sống khá kín tiếng bên chồng và hai con trai. Người đẹp thường chia sẻ những khoảnh khắc du lịch, tận hưởng cuộc sống và sử dụng các món đồ thời trang hàng hiệu. Sau nhiều năm rời xa ánh đèn sân khấu, cô vẫn giữ được sức hút riêng nhờ vẻ ngoài trẻ trung và cuộc sống gia đình viên mãn.