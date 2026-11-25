Sau nhiều năm hoạt động nghệ thuật, không ít nghệ sĩ lựa chọn rời xa ánh đèn sân khấu để tìm kiếm nhịp sống riêng. Với diễn viên Ngân Khánh, hành trình ấy gắn liền với những lần dịch chuyển giữa nhiều nơi, từ Việt Nam, Singapore đến Mỹ. Sau 29 lần chuyển nhà, nữ diễn viên hiện tìm được cảm giác muốn gắn bó lâu dài trong một căn nhà gỗ được xây dựng từ năm 1948 tại bang Minnesota.

Ngân Khánh sinh năm 1985, quê Bình Định (nay thuộc Gia Lai), được khán giả biết đến qua bộ phim Gọi giấc mơ về lên sóng năm 2007. Cô kết hôn với doanh nhân Đỗ Thiếu Quân vào năm 2015. Những năm gần đây, nữ diễn viên khá kín tiếng về đời tư, ít xuất hiện trong các hoạt động giải trí và chủ yếu chia sẻ những khoảnh khắc đời thường.

Ngân Khánh hiếm hoi chia sẻ về tổ ấm ở Mỹ hiện tại.

Năm 2023, Ngân Khánh sang Mỹ để thử sức với lĩnh vực kinh doanh. Trước khi ổn định tại Minnesota, cô từng trải qua nhiều thay đổi về nơi ở và công việc. Nữ diễn viên cho biết mình đã chuyển nhà tổng cộng 29 lần, tính từ thời thơ ấu đến những năm tháng học tập, làm việc ở nhiều nơi.

Mới đây nhất, mỹ nhân quê Gia Lai đã chia sẻ vlog về căn nhà gỗ gần 80 năm tuổi mà cô đang sinh sống ở Mỹ. Căn nhà hiện tại nằm trong khu dân cư yên tĩnh ở Minnesota, được xây dựng năm 1948. Trước khi Ngân Khánh mua lại, nơi này thuộc sở hữu của một gia đình qua bốn thế hệ. Chủ cũ là một phụ nữ gần 83 tuổi. Khi chuyển đến căn hộ nhỏ hơn ở gần đó, bà còn tặng lại cho nữ diễn viên một số món đồ nội thất như ghế thư giãn, sofa, đèn, bàn nhỏ và tủ tivi.

Khu nhà có vườn rộng rãi, trong lành, nhiều cây xanh. Đây là ưa điểm khiến Ngân Khánh quyết định chọn mua ngôi nhà, sau khi đã đi xem nhiều nơi.

Ban đầu, Ngân Khánh từng muốn cải tạo toàn bộ căn nhà theo phong cách hiện đại. Tuy nhiên, chi phí sửa chữa tại Mỹ khá cao, nhân công đắt đỏ và việc tìm thợ phù hợp không dễ dàng. Vì vậy, cô quyết định giữ lại phần lớn hiện trạng, dành thời gian tìm hiểu ngôi nhà rồi mới thay đổi từng chút một.

Không gian được nữ diễn viên yêu thích nhất là phòng khách mang phong cách cabin đặc trưng của vùng Trung Tây nước Mỹ. Căn phòng có vách gỗ thông, lò sưởi và những ô cửa kính lớn hướng ra hàng cây bên ngoài. Thay vì sử dụng toàn bộ nội thất mới, cô tận dụng nhiều món đồ cũ được chủ trước để lại hoặc tìm mua tại các khu chợ đồ cũ. Bộ sofa da, đèn đứng hay chiếc bàn gỗ có họa tiết trái tim góp phần tạo nên vẻ hoài cổ, gần gũi.

Đây là không gian ngôi nhà gần 80 năm tuổi trước khi được Ngân Khánh mua lại, và decor mới theo sở thích, nhu cầu của bản thân .

Ngân Khánh cũng không sơn lại phần gỗ nguyên bản dù từng lo ngại tông màu này khiến căn phòng có phần trầm và nặng nề. Cô muốn giữ lại dấu ấn thời gian của công trình, đồng thời bổ sung những chi tiết mang cá tính riêng. Một số món đồ gợi nhớ quê nhà như tượng Phật, chậu trầu bà và sách tiếng Việt được nữ diễn viên mang theo hoặc nhờ người thân gửi sang.

Ngân Khánh tự tay sửa chửa lại những món đồ cũ, trang hoàng cho tổ ấm của mình tại Mỹ.

Ngoài việc trang trí, cô còn tự tay lựa chọn nội thất, thay một số cánh cửa và đăng ký lớp học làm đồ gỗ để có thể tự đóng những vật dụng nhỏ trong nhà. Sau 29 lần chuyển nhà và nhiều lần thử sức với những hướng đi khác nhau, nữ diễn viên cuối cùng tìm được nơi khiến cô muốn ở lại lâu dài.

Không gian nhà gỗ trở nên ấm cúng, chill hơn và có gu hơn với những đồ trang trí được nữ diễn viên chọn.

Căn nhà gỗ gần 80 năm tuổi không quá cầu kỳ hay hào nhoáng, nhưng lưu giữ được nét kiến trúc cũ, những món đồ mang câu chuyện riêng và cả dấu ấn của người chủ mới. Với Ngân Khánh, đó dường như là một tổ ấm đúng nghĩa sau nhiều năm không ngừng dịch chuyển.