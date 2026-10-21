Hotgirl cầu lông Thùy Linh và thông điệp 'đặc biệt' với giới trẻ

Trong làng cầu lông Việt Nam, Nguyễn Thùy Linh là tay vợt tiêu biểu nhất, không chỉ là chuyên môn, mà còn về sắc đẹp, sự nỗ lực vươn lên.

Thùy Linh giữ được phong độ ổn định ở nhiều giải quốc tế và có khả năng cạnh tranh với các tay vợt hàng đầu thế giới, trong bối cảnh cầu lông Việt Nam chưa có nhiều VĐV nữ xuất sắc.

Thành tích cao nhất của Thùy Linh là hạng 17 thế giới (đơn nữ).

Tay vợt sinh năm 1997 từng 2 lần tham dự Olympic, ngoài ra là nhiều kỳ Asiad, SEA Games...

"Đối với một VĐV, thành công không chỉ được tạo nên từ những khoảnh khắc trên sân mà còn là cả một quá trình tập luyện, tích lũy kinh nghiệm và không ngừng hoàn thiện bản thân", Thùy Linh chia sẻ.

"Mỗi buổi tập là một cơ hội để nâng cao kỹ thuật, mỗi trận đấu là một lần thử sức với những đối thủ và thử thách mới, và mỗi giải đấu lại mang đến những trải nghiệm giúp mình trưởng thành hơn trên hành trình theo đuổi cầu lông", VĐV quê Phú Thọ cho biết.

Thùy Linh chăm chỉ tập luyện mỗi ngày.

Cô cũng thường xuyên một mình thi đấu xa nhà.

"Cầu lông không chỉ là chuyện thi đấu mà còn là cách mình biến mục tiêu thành hành động mỗi ngày. Từ việc tập luyện, thi đấu đến không ngừng tìm cách cải thiện bản thân, mình hiểu rằng mỗi bước tiến đều bắt đầu từ việc thật sự bắt tay vào làm", Thùy Linh bày tỏ.

Hotgirl cầu lông Việt Nam truyền thông điệp tới giới trẻ: "Hãy thử biến một điều mình yêu thích thành một trải nghiệm, một hành động cụ thể. Bởi chính quá trình đó sẽ giúp bạn hiểu mình hơn, mở ra những cơ hội mới và tạo ra những giá trị mà có thể ban đầu bạn chưa từng nghĩ tới".

Thùy Linh tranh tài tại giải cầu lông tay vợt xuất sắc quốc gia 2026 Giải cầu lông tay vợt xuất sắc quốc gia 2026 diễn ra từ ngày 20/10 đến 25/10 tại Quảng Trị. Giải có 5 nội dung gồm: đơn nam, đơn nữ, đôi nam, đôi nữ, đôi nam nữ, với sự góp mặt của các tay vợt đến từ 14 đơn vị cả nước. Nguyễn Thùy Linh đang là tay vợt đơn nữ số 1 Việt Nam. Cô tiếp tục được đánh giá là ứng cử viên vô địch đơn nữ tại giải đấu năm nay.

Ảnh: FBNV