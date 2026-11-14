Hotboy Gen Z vừa tốt nghiệp thạc sĩ ở tuổi 24, sở hữu kênh YouTube triệu view

Ở tuổi 24, Lê Chí Đăng Minh vừa hoàn thành chương trình Thạc sĩ Kinh tế tại Đại học Kinh tế Tp. HCM (UEH), đồng thời duy trì công việc tại doanh nghiệp và hoạt động sáng tạo nội dung trên nền tảng số.

Vừa học, vừa làm và sáng tạo nội dung

Sinh năm 2002 tại Tp. Hồ Chí Minh, Lê Chí Đăng Minh gây chú ý với ngoại hình trẻ trung, phong cách năng động. Cao 1,70m, nặng 68kg, chàng trai được một số bạn bè gọi bằng biệt danh "Minh hotboy". Tuy nhiên, bên cạnh diện mạo, dấu mốc đáng chú ý trong hành trình của Minh là việc hoàn thành chương trình thạc sĩ ở tuổi 24.

Sau khi tốt nghiệp cử nhân tại UEH, Minh quyết định tiếp tục theo học chương trình thạc sĩ Kinh tế tại chính ngôi trường này. Thay vì dành vài năm tích lũy kinh nghiệm rồi mới quay lại giảng đường, anh lựa chọn nối tiếp việc học khi vẫn duy trì được thói quen nghiên cứu và nhịp độ học tập từ bậc đại học.

Lê Chí Đăng Minh (Ảnh: NVCC).

Theo Minh, quyết định này xuất phát từ định hướng phát triển nghề nghiệp trong lĩnh vực Marketing. Anh muốn từng bước chuyển từ vị trí chuyên môn sang vai trò quản lý, hướng đến mục tiêu trở thành Giám đốc Marketing (CMO) trước tuổi 30.

Vì vậy, bên cạnh kỹ năng thực hành, Minh cho rằng kiến thức kinh tế và tư duy quản trị chiến lược là những nền tảng cần thiết.

"Tôi không nghĩ việc nâng cao học vị và tích lũy kinh nghiệm thực tế là hai con đường đối lập. Khi kỹ năng thực thi đã có nền tảng, tôi muốn hoàn thiện tư duy quản trị để tiếp cận các bài toán kinh doanh ở góc độ toàn diện hơn", Minh chia sẻ.

Ngay từ những năm đại học, Minh đã dành nhiều thời gian tự học các kỹ năng liên quan đến Marketing như sáng tạo nội dung, thiết kế, dựng video và Digital Art. Song song với việc học, anh xây dựng một kênh YouTube sản xuất nội dung bằng tiếng Anh. Sau một năm hoạt động, kênh nhận Nút Bạc YouTube vào năm 2022. Đến nay, nền tảng này có hơn 150.000 người đăng ký và gần 10 triệu lượt xem.

Việc phát triển kênh nội dung cá nhân cũng giúp Minh có thêm cơ hội thực hành các kỹ năng truyền thông, xây dựng thương hiệu và tiếp cận khán giả quốc tế. Với anh, đây không chỉ là hoạt động sáng tạo ngoài giờ mà còn là môi trường để thử nghiệm những kiến thức Marketing vào thực tế.

Minh đã dành nhiều thời gian tự học các kỹ năng liên quan đến Marketing như sáng tạo nội dung, thiết kế, dựng video (Ảnh: NVCC).

Sau khi tốt nghiệp cử nhân, Minh làm chuyên viên Marketing tại một hệ thống trường quốc tế ở Tp. HCM. Anh tiếp tục theo học thạc sĩ trong khi duy trì công việc và hoạt động sáng tạo nội dung cá nhân. Gần hai năm theo học, lịch sinh hoạt của Minh được sắp xếp theo khung giờ cố định.

Ban ngày, anh làm việc tại doanh nghiệp; từ 18-21h lên lớp; sau đó dành khoảng 2 tiếng để nghiên cứu luận văn. Anh vẫn duy trì việc sản xuất video hàng tuần cho kênh YouTube.

Minh cho biết khó khăn lớn nhất là quản lý thời gian và sự khác biệt về trải nghiệm với các học viên cùng khóa. Phần lớn học viên chương trình thạc sĩ đã có nhiều năm làm việc, một số đảm nhiệm vị trí quản lý trong doanh nghiệp, trong khi anh thuộc nhóm ít tuổi nhất lớp.

Để theo kịp chương trình, Minh duy trì thói quen đọc tin tức hai lần mỗi ngày, vào buổi sáng và trước khi đi ngủ. Khi tiếp nhận thông tin, anh thường đặt câu hỏi về các vấn đề kinh tế, chủ động tìm hiểu nguyên nhân và cách giải quyết thay vì chỉ đọc để cập nhật.

Theo Minh, việc kết hợp kiến thức trên giảng đường với khả năng tự nghiên cứu giúp anh tự tin hơn khi trao đổi, thảo luận cùng những học viên có nhiều kinh nghiệm thực tế.

Động lực từ những vất vả của cha mẹ

Một trong những dấu mốc đáng nhớ nhất với Minh là buổi bảo vệ thành công luận văn thạc sĩ sau 6 tháng nghiên cứu. Anh cho biết cảm thấy nhẹ nhõm khi hoàn thành chương trình, đặc biệt khi nhìn thấy niềm vui của cha mẹ.

Đằng sau kết quả học tập ấy là sự động viên từ gia đình có điều kiện kinh tế bình dị. Cha Minh mỗi ngày di chuyển khoảng 70km bằng xe máy để đến nơi làm việc tại một công ty nội thất xuất khẩu. Trong khi đó, mẹ anh thường dậy từ sáng sớm, lấy hàng rồi chở quần áo ra chợ bán lẻ.

Những vất vả hy sinh của cha mẹ trở thành động lực để Minh đặt mục tiêu học tập và phát triển bản thân. Anh cho biết trong suốt thời gian theo học thạc sĩ, chỉ chia sẻ kế hoạch với gia đình và một người anh thân thiết, chọn cách tập trung hoàn thành mục tiêu thay vì nói trước về thành tích.

Nhìn nhận về giá trị của bằng cấp trong môi trường cạnh tranh hiện nay, Minh cho rằng học vị không quyết định trực tiếp cơ hội việc làm hay mức thu nhập. Theo anh, năng lực cạnh tranh của mỗi người còn được hình thành từ ngoại ngữ, kỹ năng mềm, kiến thức xã hội, khả năng tự học và kinh nghiệm thực tế.

Minh đặt mục tiêu tiếp tục tích lũy kinh nghiệm quản trị, hoàn thiện chuyên môn và năng lực lãnh đạo (Ảnh: NVCC).

"Việc hoàn thành chương trình thạc sĩ giúp tôi bổ sung kiến thức chuyên môn và tư duy quản trị hệ thống. Tuy nhiên, điều quan trọng hơn là khả năng vận dụng những kiến thức đó vào công việc thực tế", Minh chia sẻ.

Sau khi tốt nghiệp, Minh hiện công tác tại một tập đoàn xây dựng lớn ở Việt Nam. Anh cho biết những kiến thức về quản trị và tư duy hệ thống đang được vận dụng vào công việc, giúp bản thân tiếp cận các vấn đề trong doanh nghiệp một cách toàn diện hơn.

Trong những năm tới, Minh đặt mục tiêu tiếp tục tích lũy kinh nghiệm quản trị, hoàn thiện chuyên môn và năng lực lãnh đạo, hướng đến vị trí Giám đốc Marketing trước tuổi 30. Song song đó, anh dự định duy trì hoạt động sáng tạo nội dung trên YouTube và các nền tảng số.

Nhìn lại hành trình đã qua, Minh chọn 3 từ để mô tả bản thân: kỷ luật, thực chiến và biết ơn. Với anh, tấm bằng thạc sĩ không phải điểm kết thúc mà là nền tảng cho những mục tiêu nghề nghiệp tiếp theo.

"Đừng chỉ mải đi tìm một cơ hội hoàn hảo, hãy biến mình thành người sẵn sàng khi cơ hội tới", Minh chia sẻ.