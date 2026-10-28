Hot girl trường Kim Liên giờ là phu nhân hào môn, sống trong biệt thự ven sông triệu USD

Dương Tú Anh sinh năm 1993 tại Hà Nội, từng là học sinh Trường THPT Kim Liên. Ngay từ thời còn ngồi trên ghế nhà trường, cô đã gây chú ý nhờ gương mặt thanh tú, làn da trắng cùng chiều cao nổi bật. Sở hữu vẻ đẹp dịu dàng, nữ sinh khi ấy được nhiều người ưu ái gọi là hot girl Hà thành.

Sau khi tốt nghiệp THPT, Tú Anh thi đỗ vào Học viện Báo chí và Tuyên truyền. Cô theo học khoa Phát thanh và Truyền hình, từng đảm nhiệm vai trò lớp trưởng lớp K2. Đây là ngôi trường đào tạo nhiều nhân sự hoạt động trong lĩnh vực báo chí, truyền hình và từng có Hoa hậu Nguyễn Thị Huyền theo học.

Năm 2012, khi mới là sinh viên năm nhất, Tú Anh quyết định thử sức tại cuộc thi Hoa hậu Việt Nam. Với nhan sắc ngọt ngào, nụ cười rạng rỡ và phong thái tự tin, cô nhanh chóng trở thành một trong những thí sinh nổi bật.

Tại đêm chung kết, người đẹp giành danh hiệu Á hậu 1, xếp sau Hoa hậu Đặng Thu Thảo. Khi ấy mới 19 tuổi, Tú Anh chính thức bước chân vào làng giải trí với danh hiệu sắc đẹp cấp quốc gia.

Sau cuộc thi, Tú Anh vẫn tiếp tục việc học, đồng thời tham gia các sự kiện giải trí và hoạt động người mẫu ảnh. Với định hướng theo đuổi lĩnh vực truyền hình, cô dành thời gian trau dồi kiến thức chuyên môn, mong muốn trở thành biên tập viên và người dẫn chương trình được đào tạo bài bản.

Sau khi tốt nghiệp, người đẹp làm MC, biên tập viên và từng tham gia dẫn Bản tin Tài chính tiêu dùng cùng một số chương trình khác. Tuy nhiên, khoảng đầu năm 2018, cô thông báo tạm dừng công việc để dành thời gian cho những dự định cá nhân.

Tháng 7/2018, Dương Tú Anh kết hôn với doanh nhân Phạm Gia Lộc. Ông xã của nàng hậu sinh năm 1994, kém vợ một tuổi và hoạt động trong lĩnh vực kinh doanh ngành xây dựng.

Vợ chồng nàng hậu hiện có hai con, một trai và một gái, thường được gọi bằng những cái tên thân mật là Kem và Mochi. Trên mạng xã hội, Tú Anh thỉnh thoảng chia sẻ hình ảnh gia đình trong những chuyến du lịch, dịp kỷ niệm hay các sự kiện đặc biệt của các con.

Dù không còn xuất hiện thường xuyên trong các hoạt động của làng giải trí, cuộc sống của Á hậu Việt Nam 2012 vẫn nhận được sự quan tâm từ công chúng. Những hình ảnh đời thường được cô đăng tải cho thấy người đẹp dành nhiều thời gian vun vén gia đình, đồng hành cùng chồng trong cuộc sống và chăm sóc hai con nhỏ.

Tú Anh từng chia sẻ rằng cô cảm thấy may mắn khi nhận được tình cảm và sự quan tâm từ bố mẹ chồng. Theo những chia sẻ của nữ Á hậu, gia đình chồng luôn dành sự hỗ trợ, giúp cô có thêm điều kiện cân bằng cuộc sống cá nhân và việc chăm sóc con cái.

Bên cạnh cuộc sống gia đình, không gian sống của vợ chồng Tú Anh cũng là chủ đề được nhiều người quan tâm. Gia đình nàng hậu hiện sinh sống trong căn biệt thự ven sông tại Long Biên, Hà Nội. Cơ ngơi được truyền thông mô tả có giá trị lên tới hàng triệu USD, gây chú ý bởi vị trí cùng thiết kế hiện đại, sang trọng.

Ngôi nhà sở hữu khuôn viên rộng rãi, không gian thoáng đãng và cách bài trí hướng đến sự tiện nghi. Nội thất được lựa chọn theo phong cách hiện đại, kết hợp những gam màu trang nhã cùng các khoảng không gian mở, tạo cảm giác rộng rãi và gần gũi.