'Hot girl trà sữa' nổi tiếng một thời giờ ra sao? Tuổi 31 mặc gợi cảm, khoe vòng eo 'hai gang tay', được đề cử đẹp nhất thế giới

Jun Vũ tuổi 31 vẫn trẻ trung, sở hữu vòng eo nhỏ nhắn

Jun Vũ tên thật là Vũ Phương Anh, sinh năm 1995, từng được biết đến rộng rãi với biệt danh “hot girl trà sữa” nhờ gương mặt thanh tú, đôi mắt to và vẻ đẹp trong trẻo. Trước khi hoạt động nghệ thuật tại Việt Nam, cô đã cùng gia đình sang Thái Lan sinh sống từ năm 15 tuổi và làm người mẫu tuổi teen. Ngoại hình nổi bật giúp Jun Vũ nhận được sự chú ý từ truyền thông nước ngoài, từng được gọi là “thiên thần Việt Nam”.

Sau nhiều năm hoạt động trong làng giải trí, Jun Vũ vẫn giữ được nét đẹp ngọt ngào từng làm nên tên tuổi. Ở tuổi 31, nữ diễn viên gây ấn tượng với vóc dáng mảnh mai, vòng eo nhỏ nhắn được ví von chỉ bằng “hai gang tay”. Đây cũng là lợi thế giúp cô dễ dàng lựa chọn nhiều kiểu trang phục, từ những bộ cánh đơn giản thường ngày đến các thiết kế ôm sát, tôn đường cong.

Nếu trước đây Jun Vũ thường xuất hiện với hình ảnh nhẹ nhàng, kín đáo thì những năm gần đây, phong cách của cô có sự thay đổi rõ rệt. Nữ diễn viên mạnh dạn thử nghiệm áo hai dây, váy cúp ngực, trang phục trễ vai hoặc những thiết kế có đường cắt hiện đại, vừa khoe vóc dáng vừa giữ được nét nữ tính. Dù lựa chọn phong cách nào, người đẹp vẫn ưu tiên sự hài hòa về màu sắc và phom dáng, không quá cầu kỳ trong cách phối phụ kiện.

Đáng chú ý, hồi tháng 8/2026, Jun Vũ được chuyên trang TC Candler đưa vào danh sách đề cử 100 gương mặt đẹp nhất thế giới. Thông tin khiến tên tuổi nữ diễn viên tiếp tục được quan tâm, đặc biệt khi cô đã có nhiều năm gắn bó với hình ảnh mỹ nhân sở hữu vẻ đẹp trong trẻo của showbiz Việt.

Phong cách thời trang đa dạng, khéo tôn dáng

Một trong những công thức phối đồ được Jun Vũ yêu thích là kết hợp áo ôm với quần jeans. Những chiếc áo dáng ngắn, tank top hoặc áo hai dây giúp làm nổi bật vòng eo, trong khi quần jeans ống rộng tạo sự cân bằng cho tổng thể trang phục. Cách phối đồ này mang đến vẻ ngoài năng động, trẻ trung và phù hợp với những buổi dạo phố, gặp gỡ bạn bè.

Ở những lần xuất hiện nữ tính hơn, Jun Vũ thường lựa chọn váy ngắn, áo trễ vai hoặc thiết kế có chi tiết bèo nhún nhẹ nhàng. Cô từng gây chú ý khi kết hợp áo ren trắng trễ vai cùng quần jeans ống rộng, tạo nên vẻ ngoài vừa mềm mại vừa hiện đại. Trong một bộ ảnh khác, nữ diễn viên diện đầm cúp ngực màu trắng kem với phần tùng váy xòe nhẹ, khéo léo làm nổi bật vòng eo thon và vẻ đẹp ngọt ngào.

Bên cạnh trang phục thường ngày, Jun Vũ cũng không ngại làm mới hình ảnh với những bộ cánh quyến rũ hơn. Các thiết kế cúp ngực, váy ôm hoặc trang phục nhấn eo giúp cô thể hiện phong cách trưởng thành, trong khi bikini hai mảnh là lựa chọn quen thuộc trong những chuyến nghỉ dưỡng. Người đẹp thường ưu tiên kiểu dáng gọn gàng, kết hợp màu sắc và phụ kiện phù hợp để tạo điểm nhấn mà không khiến tổng thể trở nên rườm rà.

Từ hình ảnh “hot girl trà sữa” trong trẻo đến nữ diễn viên 31 tuổi theo đuổi phong cách thời trang linh hoạt, Jun Vũ cho thấy sự thay đổi trong cách xây dựng hình ảnh cá nhân. Vóc dáng mảnh mai cùng khả năng lựa chọn trang phục phù hợp giúp cô duy trì vẻ ngoài trẻ trung, đồng thời thể hiện nét quyến rũ của người phụ nữ trưởng thành.