'Hot girl thẩm mỹ' Nam Định nói gì khi bị đào ảnh cách đây 11 năm?

Cách đây 11 năm, Vũ Thanh Quỳnh từng được tài trợ 50 nghìn USD (khoảng 1 tỷ đồng) để phẫu thuật thẩm mỹ sau khi tham gia chương trình truyền hình thực tế mang tên Change Life.

Từ một cô gái ra trường nhưng không xin được việc vì ngoại hình, thời điểm hiện tại cô nàng SN 1992 sở hữu nhan sắc khiến vạn người mê mẩn.

Song mới đây, Thanh Quỳnh bị một số cư dân mạng đưa lại những hình ảnh cũ và vào mỉa mai, buông những lời không hay. Bài đăng đến từ một tài khoản sử dụng tiếng Hàn.

Thanh Quỳnh của hôm nay.

Bài đăng nhanh chóng viral với hàng chục nghìn lượt tương tác, kéo theo làn sóng phẫn nộ dữ dội từ cộng đồng mạng. Không dừng lại ở việc phân bua bằng lời nói, dưới bài đăng này, một "đại hội nhan sắc" đúng nghĩa từ các netizen Việt cũng vô tình xuất hiện. Hàng loạt trai xinh gái đẹp liên tục xả ảnh cá nhân để đòi lại sự công bằng cho Vũ Thanh Quỳnh cũng như khẳng định nét đẹp hiện đại của người Việt Nam đang cố tình bị nhìn nhận sai lệch.

Trước sự việc, Vũ Thanh Quỳnh chọn cách đối diện thẳng thắn. Cô để lại bình luận đáp trả bằng tiếng Hàn ngay dưới bài viết: "Đừng lấy gương mặt của tôi ra để biện minh cho những suy nghĩ lệch lạc và sự thù ghét của bạn."

Trên trang cá nhân, người đẹp cũng chia sẻ lại hình ảnh sự việc kèm dòng trạng thái bức xúc: "Đi quá xa rồi đấy P*** ơi. Làm ơn để tôi yên đi mà!!". Trong chia sẻ này, Vũ Thanh Quỳnh đề cập đến tên một tựa game Hàn Quốc đang dính drama trong cộng đồng mạng Việt Nam gần đây, như lý giải vì sao hình ảnh quá khứ của cô bất ngờ bị netizen nước ngoài đào lại với mục đích xấu.

Vũ Thanh Quỳnh sinh năm 1992 đến từ Nam Định, là một trong những hiện tượng mạng gây chú ý khi có màn "đập mặt xây lại" nổi đình đám.

Từ một cô gái có ngoại hình kém xinh, sau khi tham gia một show truyền hình về thẩm mỹ, cuộc đời của 9X như rẽ sang một hướng khác.

Thanh Quỳnh với màn "lột xác" ngoạn mục.

Năm 2015, Thanh Quỳnh từng bất ngờ trở thành hiện tượng, gây xôn xao mạng xã hội khi được trao cơ hội đổi đời thông qua một chương trình truyền hình thực tế. Thời điểm được phát hiện, cô gái sinh năm 1992 vừa ra trường nhưng không xin được việc làm vì vấn đề ngoại hình.

Khiếm khuyết hàm hô, đường nét chưa cân đối khiến Thanh Quỳnh luôn sống trong mặc cảm và ánh mắt thiếu tự tin. Cô hạn chế tiếp xúc với bạn bè, không dám mơ ước vì cho rằng vẻ ngoài chính là rào cản lớn nhất trên con đường tương lai. May mắn được chương trình tài trợ gói phẫu thuật toàn diện tại Hàn Quốc là bước ngoặt đã thay đổi hoàn toàn số phận của Vũ Thanh Quỳnh.

Màn "thay đầu" thành công ngoài mong đợi không chỉ trả lại cho Thanh Quỳnh gương mặt cân đối mà còn đánh thức những đường nét mỹ nhân vốn bị chôn giấu. Sau hành trình phẫu thuật đau đớn, Thanh Quỳnh đã có một diện mạo hoàn toàn mới: đường nét hài hòa, thần thái tươi tắn và tràn đầy sức sống. Những nét đẹp tiềm ẩn như đôi mắt to tròn, làn da trắng mịn từng bị khuyết điểm che lấp cũng hiện lên rõ nét.

"Tái sinh" với diện mạo mỹ nhân mở ra cho Thanh Quỳnh nhiều cơ hội mới.

Nhan sắc sau dao kéo của Vũ Thanh Quỳnh khiến không ít người ngỡ ngàng và phải công nhận đây thực sự là một ca thẩm mỹ thành công ngoài sức mong đợi. Không chỉ xinh đẹp, Thanh Quỳnh còn toát lên sự tự tin và rạng rỡ, thứ mà cô chưa từng có được trước đây.

Từ một cô gái ít khi dám nhìn thẳng vào ống kính, Thanh Quỳnh nhanh chóng trở thành gương mặt được săn đón. Cô được mời làm mẫu ảnh, tham gia quảng cáo, thử sức với vai trò MC và sau đó bén duyên với công việc tư vấn trong lĩnh vực thẩm mỹ. Ngoại hình rạng rỡ giúp cô tự tin hơn, đồng thời cũng đem đến nhiều cơ hội nghề nghiệp và kinh tế.

Hiện tại, sau một thập kỷ “tái sinh”, Thanh Quỳnh vẫn giữ được phong độ nhan sắc. Không những vậy, cô còn nhận nhiều lời khen cho rằng ngày càng xinh đẹp, mặn mà và cuốn hút hơn.