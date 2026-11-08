Hot girl làng chạy đọ sắc từ Bắc tới Nam, người đẹp Ngọc Lan khóc khi về đích

🔥 🏃 Hot girl khoe sắc, rộn ràng giải chạy khắp cả nước

Ngày 8/11, phong trào chạy bộ Việt Nam trở nên sôi động với hàng loạt giải đấu được tổ chức trên khắp cả nước. Từ Hà Nội, Đà Lạt đến TP.HCM, hàng chục nghìn runner cùng bước vào những hành trình chinh phục các cự ly khác nhau, tạo nên bầu không khí thể thao náo nhiệt.

Người đẹp Hà Kim khoe huy chương tại vạch đích giải Di sản Hà Nội 2026

Tại Thủ đô, Standard Chartered Marathon Di sản Hà Nội 2026 thu hút khoảng 18.000 vận động viên trong nước và quốc tế tham dự. Các runner tranh tài ở 4 cự ly gồm Marathon (42,195km), Bán Marathon (21km), 10km và 5km. Không chỉ hấp dẫn bởi quy mô lớn, giải đấu còn mang đến trải nghiệm đặc biệt khi các vận động viên được chạy qua nhiều địa danh lịch sử, văn hóa nổi tiếng của Hà Nội.

Ở nội dung marathon nam, Hoàng Nguyên Thanh tiếp tục khẳng định đẳng cấp khi cán đích đầu tiên với thành tích 2 giờ 30 phút 14 giây. Ở nội dung nữ, Agnes Katunge Mutune giành chức vô địch với thời gian 2 giờ 48 phút 21 giây, trong khi đại diện Việt Nam Doãn Thị Oanh về nhì. Tại cự ly bán marathon, Nguyễn Trung Cường và Đoàn Thu Hằng lần lượt giành vị trí cao nhất ở nội dung nam và nữ.

Hot girl Vy Vy thu hút ánh nhìn sau khi hoàn thành giải chạy tại TP.HCM cùng ngày

Trong khi đó, tại thành phố Đà Lạt, Lamdong Trail 2026 thu hút hơn 5.600 vận động viên đến từ hơn 35 quốc gia và vùng lãnh thổ, tranh tài ở các cự ly 5km, 15km, 25km, 55km và 85km.

Đáng chú ý, ở cự ly 85km, Nguyễn Phương Hiếu có màn trình diễn xuất sắc khi cán đích với thời gian 9 giờ 30 phút 48 giây. Thành tích này giúp chân chạy Việt Nam vượt qua hai đối thủ nước ngoài là Mirar Lachica Godwin (10 giờ 14 phút 25 giây) và Corentin Vitre (10 giờ 27 phút 44 giây).

Ở cự ly 55km, Sung Phử về nhất với thành tích 5 giờ 14 phút 27 giây, xếp trên Hoàng Văn Hơn (5 giờ 37 phút 12 giây) và Mirar Lachica Gabriel (5 giờ 58 phút 17 giây).

Tại khu vực phía Nam, Salonpas Run 2026 cũng tạo nên bầu không khí hào hứng với khoảng 6.000 vận động viên đăng ký tham dự. Giải đấu có 4 nội dung gồm 21km, 10km, 5km và Family Run 3km, thu hút đông đảo người yêu chạy bộ, các gia đình và những gương mặt quen thuộc trong cộng đồng thể thao.

HLV kiêm runner Ngọc Ánh rạng rỡ với kỷ niệm chương của giải chạy tại Hà Nội

Bên cạnh những cuộc đua thành tích hấp dẫn, các giải chạy trong ngày 8/11 còn thu hút sự chú ý nhờ sự góp mặt của nhiều hot girl, người đẹp và những gương mặt nổi bật trên mạng xã hội.

Trên trang cá nhân, nhiều nữ runner hào hứng chia sẻ hình ảnh trước và sau khi thi đấu, khoe vóc dáng khỏe khoắn trong trang phục thể thao, những tấm huy chương cùng các kỷ niệm đáng nhớ trên đường chạy. Không ít người đẹp dù không đặt nặng thành tích vẫn nỗ lực hoàn thành cự ly đăng ký, lan tỏa tinh thần yêu thể thao và lối sống năng động.

😭 🏅 Người đẹp Ngọc Lan có giải đấu nhớ đời, bật khóc khi về đích

Trong số những gương mặt gây chú ý sau các giải chạy, Nguyễn Ngọc Lan đặc biệt thu hút sự quan tâm khi chia sẻ đoạn clip ghi lại khoảnh khắc cô vất vả hoàn thành cự ly 21km và bật khóc ngay sau khi về đích giải Di Sản Hà Nội 2026.

Ngọc Lan vất vả hoàn thành cự ly 21km khi chân bị đau

Theo chia sẻ của người đẹp, đây là một giải đấu đáng nhớ khi cô gặp vấn đề về thể trạng ngay từ những kilomet đầu tiên. Cơn đau ở chân khiến Ngọc Lan nhiều thời điểm tưởng chừng phải dừng cuộc chơi. Tuy nhiên, bằng nỗ lực và quyết tâm, nữ runner vẫn kiên trì tiến về đích, hoàn thành cự ly bán marathon sau hơn 3 tiếng đồng hồ.

Chia sẻ về nguyên nhân khiến bản thân rơi vào tình trạng xuống sức, Ngọc Lan thừa nhận cô đã có phần chủ quan với thể trạng của mình trong những ngày trước giải. Người đẹp liên tục vận động với cường độ cao, tham gia nhiều buổi tập Hyrox – bộ môn kết hợp chạy bộ với các bài tập sức mạnh và sức bền đòi hỏi nền tảng thể lực lớn.

Việc tập luyện liên tục khiến cơ thể chưa có đủ thời gian phục hồi, ảnh hưởng trực tiếp đến khả năng thi đấu khi bước vào đường chạy 21km.

Người đẹp có bài học sâu sắc sau giải đấu

Trong đoạn clip được chia sẻ, Ngọc Lan không giấu được sự xúc động, liên tục bật khóc khi nhìn lại hành trình đầy khó khăn của mình. Dù không đạt được kết quả như mong muốn, việc có thể vượt qua những cơn đau để hoàn thành đường đua vẫn là một trải nghiệm đáng nhớ đối với cô.

Người đẹp cho biết sẽ rút kinh nghiệm trong quá trình tập luyện, đặc biệt là việc phân bổ cường độ vận động và dành thời gian nghỉ ngơi, phục hồi trước mỗi giải đấu. Tuy nhiên, cô khẳng định sẽ không vì trải nghiệm khó khăn lần này mà từ bỏ niềm đam mê chạy bộ, đồng thời vẫn quyết tâm tham dự đầy đủ những giải đấu đã đặt mục tiêu.

Nguyễn Ngọc Lan vốn là gương mặt quen thuộc trong cộng đồng thể hình và chạy bộ Việt Nam. Trước khi bén duyên với các giải chạy, cô đã có nhiều năm gắn bó với gym, đồng thời là vận động viên thể hình chuyên nghiệp và huấn luyện viên Fitness. Người đẹp từng gây chú ý khi giành nhiều HCV ở các giải đấu thể hình và thường xuyên góp mặt ở các giải marathon lớn.