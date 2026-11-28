🥋 Châu Tuyết Vân phô diễn đẳng cấp, giành HCV tại Đại hội năm nay

Nữ võ sĩ nổi tiếng Châu Tuyết Vân trở thành một trong những tâm điểm chú ý của bộ môn taekwondo tại Đại hội Thể thao toàn quốc 2026 diễn ra tại Nhà thi đấu Thể dục thể thao phường An Hội Đông (TP.HCM).

Châu Tuyết Vân giành huy chương ở cả năm 5 kỳ Đại hội

Tranh tài ở nội dung quyền đôi nam nữ, Tuyết Vân cùng đàn em Hồ Thanh Ân thể hiện sự phối hợp ăn ý, kỹ thuật điêu luyện và phong thái thi đấu đầy tự tin. Bộ đôi của TP.HCM xuất sắc vượt qua Đặng Thành Long và Nguyễn Thùy Trâm (Hà Nội) để bước lên bục cao nhất.

Tấm HCV này mang ý nghĩa đặc biệt với Châu Tuyết Vân. Dù đã bước sang tuổi 36, độ tuổi mà không ít VĐV thể thao thành tích cao đã giải nghệ, người đẹp sinh năm 1990 vẫn duy trì được sự dẻo dai, khả năng giữ thăng bằng và kỹ thuật đáng nể để cạnh tranh với các thế hệ đàn em.

Nhan sắc của hot girl làng võ

Niềm vui của Tuyết Vân còn được nhân đôi khi em gái ruột Châu Ngọc Tuyết Sang giành HCB nội dung quyền cá nhân nữ ngay trong lần đầu tham dự Đại hội. Hai chị em cùng mang về 1 HCV và 1 HCB cho đoàn thể thao TP.HCM, tạo nên dấu ấn đẹp của gia đình có truyền thống võ thuật.

🥇 Hành trình 20 năm đáng nể, 5 kỳ Đại hội giành HCV

Đáng chú ý, đây đã là kỳ Đại hội Thể thao toàn quốc thứ 5 trong sự nghiệp của Châu Tuyết Vân. Trải qua nhiều thế hệ VĐV, từ một gương mặt trẻ triển vọng đến vị thế của một đàn chị kỳ cựu, Tuyết Vân vẫn là một trong những niềm hy vọng vàng của taekwondo TP.HCM. Trong ba kỳ Đại hội đầu tiên vào các năm 2010, 2014 và 2018, nữ võ sĩ đều xuất sắc giành HCV.

Màn trình diễn ấn tượng của Tuyết Vân tại Đại hội

Đặc biệt, tại Đại hội năm 2018, Tuyết Vân lập cú đúp HCV. Cô cùng Nguyễn Thiên Phụng đăng quang nội dung quyền đôi nam nữ với 7,833 điểm, trước khi cùng Liên Thị Tuyết Mai và Nguyễn Thị Hồng Trang vô địch nội dung quyền đồng đội nữ với 7,932 điểm. Thành tích này góp công lớn giúp taekwondo TP.HCM giành ngôi nhất toàn đoàn.

Đến Đại hội năm 2022, chấn thương khiến Tuyết Vân không thể phát huy hết khả năng. Cô chỉ giành được HCB và HCĐ, qua đó lỡ cơ hội nối dài mạch giành HCV tại các kỳ Đại hội liên tiếp. Bốn năm sau, người đẹp làng võ đã có màn trở lại đầy ấn tượng khi tìm lại vị trí cao nhất trên bục nhận huy chương ngay trên sân nhà.

Như vậy, trải qua 5 kỳ Đại hội, Châu Tuyết Vân đều có huy chương, trong đó có 4 kỳ Đại hội giành HCV. Một thành tích đáng ngưỡng mộ, cho thấy sức bền, ý chí và khả năng duy trì phong độ đỉnh cao hiếm có của nữ võ sĩ.

👑 Nhan sắc cuốn hút, sở hữu bộ sưu tập danh hiệu đồ sộ

Sinh năm 1990 tại TP.HCM, Châu Tuyết Vân bén duyên với taekwondo từ năm 7 tuổi. Sau nhiều năm khổ luyện, cô được triệu tập vào đội tuyển quốc gia năm 2009, mở ra hành trình chinh phục hàng loạt đấu trường quốc tế.

Biểu tượng của làng võ nước nhà

Tính đến cuối năm 2024, Tuyết Vân đã sở hữu 8 HCV vô địch quyền taekwondo thế giới và 6 HCV SEA Games. Đáng nể hơn, cả 6 tấm HCV SEA Games của cô đến từ 6 kỳ Đại hội liên tiếp, kéo dài từ năm 2013 đến năm 2023.

Riêng trong năm 2026, trước khi tỏa sáng tại Đại hội Thể thao toàn quốc, Tuyết Vân còn giành HCV tại giải Mỹ mở rộng, HCV giải vô địch châu Á và bảo vệ thành công ngôi vô địch thế giới nội dung quyền tiêu chuẩn đồng đội nữ U50 cùng các đồng đội.

Không chỉ nổi tiếng bởi tài năng võ thuật, Tuyết Vân còn được yêu mến nhờ gương mặt khả ái, nụ cười rạng rỡ, vóc dáng săn chắc và phong cách trẻ trung. Nữ võ sĩ được người hâm mộ ưu ái gọi bằng những biệt danh như “hoa khôi làng võ”, “hot girl taekwondo” hay “cô gái vàng của làng võ Việt Nam”.

Sức hút của Tuyết Vân còn vượt ra ngoài lĩnh vực thể thao khi cô tham gia chương trình truyền hình “Chị đẹp đạp gió 2024”. Nữ võ sĩ cũng đảm nhận vai trò giảng viên, tham gia công tác đào tạo và từng được lựa chọn làm Đại sứ thể thao ASEAN.

Gần 3 thập kỷ gắn bó với võ thuật, Châu Tuyết Vân vẫn miệt mài tập luyện, chinh phục những đỉnh cao mới. Tấm HCV Đại hội ở tuổi 36 một lần nữa cho thấy vì sao người đẹp này vẫn xứng đáng với danh xưng “nữ hoàng” của làng taekwondo Việt Nam.

Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ X năm 2026 là sự kiện thể thao thành tích cao lớn nhất cả nước, được tổ chức định kỳ 4 năm một lần, quy tụ các đoàn thể thao đến từ các tỉnh, thành phố và hai ngành Công an, Quân đội. Đại hội năm nay diễn ra từ ngày 14/11 đến 12/12/2026, với TP.HCM là địa phương đăng cai chính, phối hợp cùng Đồng Nai và Đồng Tháp tổ chức các môn thi đấu.

Các VĐV tranh tài ở 48 môn thể thao, 63 phân môn với 973 nội dung thi đấu. Đây không chỉ là dịp đánh giá chất lượng công tác đào tạo, huấn luyện và phát triển thể thao thành tích cao tại các địa phương, mà còn là cơ hội phát hiện những tài năng mới, tuyển chọn lực lượng hướng đến các đấu trường quốc tế như SEA Games, ASIAD và Olympic.