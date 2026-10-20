Hot girl BOT Cần Thơ - Phụng Hiệp bây giờ ra sao?

Năm 2017, hình ảnh Từ Thị Bích Nguyệt trong một chương trình trên VTV1 khiếnnhiều khán giả chú ý. Khi đó, bà đang là Phó tổng giám đốc BOT Cần Thơ – PhụngHiệp, tham gia trao đổi về việc triển khai thu phí tự động không dừng tại cáctrạm thu phí.

Không lâu sau, cái tên “hot girl BOT” xuất hiện trên nhiều diễn đàn mạng xãhội. Tuy nhiên, điều khiến câu chuyện về nữ doanh nhân này đáng chú ý không chỉnằm ở ngoại hình, mà còn ở vị trí công việc và quan điểm trong một vấn đề đanggây tranh luận của ngành giao thông lúc đó.

Theo thông tin được báo chí đăng tải thời điểm đó, Từ Thị Bích Nguyệt sinhnăm 1992, tốt nghiệp Đại học Luật tại Hà Nội. Sau khi ra trường, bà từng làmviệc tại một văn phòng luật sư, đảm nhiệm công việc liên quan đến pháp lý, giấytờ, văn bản và hợp đồng trước khi chuyển sang doanh nghiệp.

Chia sẻ với báo chí, bà cho biết phần lớn hồ sơ, văn bản và hợp đồng củacông ty trước đây đều qua tay mình. Nền tảng pháp lý được xem là kinh nghiệmquan trọng khi tham gia xử lý các vấn đề liên quan đến dự án BOT, hợp đồng vàhoạt động doanh nghiệp.

Việc giữ vị trí Phó tổng giám đốc khi mới 25 tuổi khiến bà nhận được nhiềusự chú ý. Cùng với những lời khen về ngoại hình, trên mạng xã hội khi ấy cũngxuất hiện các suy đoán về nền tảng gia đình và con đường thăng tiến của nữdoanh nhân.

Tuy nhiên, những suy đoán này không đồng nghĩa với thông tin đã được xácminh. Các dữ liệu công khai trong tư liệu báo chí được cung cấp chưa đủ cơ sởđể kết luận về quan hệ gia đình hay nguyên nhân cụ thể dẫn đến việc bà được bổnhiệm vào vị trí lãnh đạo.

Tháng 7/2019, tại cuộc họp giữa Bộ Giao thông vận tải và các nhà đầu tư BOTvề việc triển khai thu phí tự động không dừng, bà Nguyệt tiếp tục gây chú ý vớinhững ý kiến liên quan đến chi phí dịch vụ.

Bà đề nghị cơ quan quản lý làm rõ cách tính phí dịch vụ ETC và những khoảnchi phí mà nhà đầu tư phải gánh chịu. Theo lập luận được báo chí ghi nhận, nếuáp dụng mức phí dịch vụ bằng 4,5% doanh thu, tổng chi phí thực hiện có thể tăngđáng kể, ảnh hưởng đến phương án tài chính của dự án.

Cuộc trao đổi cho thấy một khía cạnh khác của nữ doanh nhân: sẵn sàng nêuquan điểm trong cuộc họp có sự tham gia của lãnh đạo cơ quan quản lý và các nhàđầu tư. Dù vậy, các vấn đề về mức phí, chi phí vận hành và trách nhiệm giữa cácbên cần được đánh giá trên cơ sở hồ sơ, hợp đồng và quy định liên quan.

Sau những lần xuất hiện trên truyền hình và được báo chí đưa tin, bà Nguyệttừng cho biết công việc không bị xáo trộn bởi sự chú ý của dư luận. Bà cũng nóithường xuyên di chuyển giữa Hà Nội và Cần Thơ để giải quyết công việc.