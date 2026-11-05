Hot girl bi-a Yến Xôi khoe dáng nóng bỏng trên đường chạy

🏃‍♀️ 🔥 Vân Yến gây trầm trồ với bộ ảnh chạy địa hình nóng bỏng

Mới đây, trên trang cá nhân, nữ cơ thủ bi-a xinh đẹp Hoàng Vân Yến (biệt danh Yến Xôi) thu hút sự chú ý khi đăng tải bộ ảnh trong chuyến tham gia hoạt động chạy địa hình.

Vân Yến yêu thích các buổi trekking, chạy địa hình khi được hòa cùng thiên nhiên

Vốn nổi tiếng trong làng bi-a pool với nhan sắc xinh đẹp, Vân Yến tiếp tục khiến bạn bè và người hâm mộ trầm trồ với hình ảnh khỏe khoắn, quyến rũ khi thử sức với bộ môn chạy bộ. Bài đăng của cô nhận được hàng nghìn lượt yêu thích cùng nhiều bình luận khen ngợi.

Theo chia sẻ của Vân Yến, bộ ảnh được thực hiện trong chuyến trekking tại Hồ Mắt Ngọc (Phú Thọ). Người đẹp cho biết chạy địa hình là một trong những môn thể thao yêu thích bởi cô được hòa mình vào thiên nhiên, tận hưởng không khí trong lành. Đây cũng là cách để nữ cơ thủ rèn luyện thể lực, giải tỏa căng thẳng sau những giải đấu bi-a.

Trước đó, Vân Yến cũng từng tham gia một giải chạy quy mô lớn tại Hà Nội. Có thể thấy, bên cạnh niềm đam mê với những đường cơ, người đẹp sinh năm 2003 còn dành sự quan tâm đặc biệt cho các hoạt động thể thao ngoài trời.

🎱 🎯 Hot girl tài năng làng bi-a, quyết phá dớp giải quốc gia

Hoàng Vân Yến là một trong những gương mặt nữ trẻ đáng chú ý của làng bi-a Việt Nam ở nội dung pool. Sinh năm 2003, quê Lai Châu, cô sớm bén duyên với bi-a lỗ và bắt đầu tập luyện chuyên nghiệp từ năm 2022 dưới sự hướng dẫn của nhà vô địch quốc gia Nguyễn Anh Tuấn (Tkon).

Vân Yến tập luyện bi-a từ 5-6 tiếng mỗi ngày

Hiện tại, Vân Yến duy trì cường độ tập luyện khá cao, khoảng 5-6 tiếng mỗi ngày tại Hà Nội. Cô thường xuyên góp mặt ở các giải đấu từ phong trào, quốc gia cho đến quốc tế và đã giành khoảng 15 chức vô địch ở sân chơi phong trào.

Dù sở hữu nhiều danh hiệu, thành tích của Vân Yến tại các giải đấu cấp quốc gia vẫn chưa thực sự như mong đợi. Kết quả tốt nhất của cô mới dừng lại ở vòng 16 cơ thủ mạnh nhất.

Người đẹp quyết tâm cải thiện thành tích tại cúp quốc gia tới đây

Chính vì vậy, nữ cơ thủ đang đặt quyết tâm cải thiện thành tích, phá dớp top 16 tại giải Cúp Quốc gia 2026, dự kiến diễn ra ở Thái Nguyên vào tháng 12 tới. Đây sẽ là cơ hội để Yến Xôi khẳng định sự tiến bộ sau nhiều năm theo đuổi con đường bi-a chuyên nghiệp.