Hot girl bi-a xinh như diễn viên 'đốn tim' fan, 2 cơ thủ VN ngược dòng ngoạn mục

Song song với những màn tranh tài đỉnh cao của các cơ thủ nam tại WPA Men's 10-Ball World Championship 2026, người hâm mộ có mặt tại Nhà thi đấu Phú Thọ (TP.HCM) còn được mãn nhãn với dàn nữ cơ thủ tài năng, xinh đẹp tại 2026 Poison Saigon Women's 9-Ball Open.

Diễn ra từ ngày 21 đến 25/9, giải đấu quy tụ nhiều nữ cơ thủ pool hàng đầu thế giới, với tổng tiền thưởng lên tới 90.000 USD (hơn 2,3 tỷ đồng). Nhà vô địch sẽ nhận 25.000 USD (khoảng 650 triệu đồng). Bên cạnh chất lượng chuyên môn, giải đấu còn thu hút sự chú ý bởi sự góp mặt của nhiều nữ cơ thủ sở hữu ngoại hình nổi bật.

Một trong những gương mặt gây chú ý là Konkina Olga, nữ cơ thủ mới 19 tuổi đến từ Nga. Sở hữu gương mặt được ví như diễn viên cùng vóc dáng nổi bật, Olga nhanh chóng thu hút sự quan tâm của khán giả tại giải đấu.

Dù còn rất trẻ, Konkina Olga đã thường xuyên góp mặt ở các giải pool quốc tế lớn. Nữ cơ thủ người Nga từng giành nhiều thành tích tại các giải đấu trong nước và đang từng bước cải thiện thứ hạng trên đấu trường quốc tế.

Một cái tên khác cũng nhận được nhiều sự chú ý là Song Nakyung. Nữ cơ thủ Hàn Quốc sinh năm 2005 được người hâm mộ ưu ái gọi là “hot girl” hay “nữ thần billiards” nhờ gương mặt xinh đẹp cùng phong cách thi đấu tự tin.

Tại Carrinho Women's Open 2026, Song Nakyung từng lọt vào top 16 trước khi dừng bước trước nhà vô địch thế giới Pia Filler.

Đáng chú ý, Song Nakyung tiếp tục chạm trán Pia Filler ngay vòng 1 2026 Poison Saigon Women's 9-Ball Open vào trưa 21/9. Tuy nhiên, nữ cơ thủ số 1 thế giới người Đức tiếp tục thể hiện đẳng cấp khi thắng 2-0, cùng với tỷ số 4-2 ở hai set. Với màn trình diễn này, Pia Filler tiếp tục cho thấy cô là một trong những ứng viên đáng chú ý cho chức vô địch trên đất Việt Nam.

Một ứng viên nặng ký khác là Seo Seoa, nữ cơ thủ xinh đẹp đến từ Hàn Quốc. Sở hữu trình độ thuộc nhóm hàng đầu châu Á, Seo Seoa khởi đầu giải đấu đầy ấn tượng khi đánh bại Chen Jialin (Trung Quốc) với tỷ số 2-0, lần lượt 4-0 và 4-2.

Trong khi đó, nữ cơ thủ Trung Quốc Zhang Mu Yan cũng để lại nhiều ấn tượng. Tuy nhiên, cô không thể bảo toàn lợi thế dù khởi đầu cực tốt với chiến thắng 4-0 ở set đầu, sau đó để đối thủ ngược dòng thắng chung cuộc 2-1.

Trong ngày khai màn 21/9, người hâm mộ Việt Nam cũng có dịp ăn mừng khi Bùi Xuân Vàng (ảnh) và Dương Yến Vi cùng tạo ra những màn ngược dòng ấn tượng để giành quyền đi tiếp ở nhánh thắng. Bùi Xuân Vàng có trận đấu đầy kịch tính trước Marion Jude (Pháp). Cơ thủ Việt Nam để thua sát nút 3-4 ở set đầu và tiếp tục bị dẫn tới 0-3 trong set thứ hai. Tuy nhiên, Xuân Vàng đã thi đấu đầy bản lĩnh, thắng ngược set 2 với tỷ số 4-3 trước khi hoàn tất màn lội ngược dòng bằng chiến thắng 4-1 ở set quyết định. Chung cuộc, đại diện Việt Nam thắng 2-1.

Dương Yến Vi cũng có màn ngược dòng thuyết phục trước Yu Wen Hsieh (Đài Loan). Sau khi để thua set đầu 1-4, nữ cơ thủ Việt Nam thi đấu chắc tay hơn, thắng liên tiếp hai set sau cùng tỷ số 4-1 để giành chiến thắng chung cuộc 2-1. Những kết quả này giúp Bùi Xuân Vàng và Dương Yến Vi tiếp tục hành trình tại giải đấu có tổng tiền thưởng hơn 2,3 tỷ đồng.

Giải đấu còn có sự góp mặt của Kwon Bomi, nhà vô địch Tour 1 HBSF 2026, hứa hẹn tạo thêm nhiều màn tranh tài hấp dẫn trong những ngày tiếp theo.

Không chỉ cạnh tranh quyết liệt trên bàn đấu, dàn nữ cơ thủ tại 2026 Poison Saigon Women's 9-Ball Open còn tạo nên sức hút đặc biệt với người hâm mộ bởi tài năng, cá tính và nhan sắc nổi bật.