Hospital Playlist cùng kì tích tăng tỉ lệ hiến tạng nổi lại giữa cơn sốt Doctor X

Giữa cơn sốt của Doctor X, những bộ phim Hàn lấy đề tài y khoa trước đây được nhiều khán giả nhớ về, vừa đúng lúc Yoo Yeon Seok tái xuất màn ảnh nhỏ với The Perfect Lie, Hospital Playlist nổi trở lại.

Hospital Playlist vẫn được mong tiếp tục sản xuất phần 3.

Doctor X thông qua câu chuyện của bệnh nhân để phản ánh mặt tối của ngành y, khi việc điều trị cho người bệnh bị đặt sau quyền lực và lợi ích cá nhân. Hospital Playlist mang đến không khí ấm áp, chữa lành với câu chuyện về tình bạn, tình yêu, tình người tại Bệnh viện Yulje. Cốt truyện trung tâm là 5 giáo sư đầu ngành là những người bạn thân từ thời đại học, làm việc tại 5 khoa khác nhau và luôn hết lòng vì bệnh nhân.

Chỉ riêng phần 2 của Hospital Playlist có đến 5/12 tập đề cập đến chủ đề hiến tạng. Bộ phim đặt ra những tình huống đa chiều từ góc nhìn của người hiến tạng đến người được tiếp nhận, người thân. Cảnh bà mẹ bật khóc và biết ơn tột cùng khi cuối cùng cũng tìm được người hiến tạng phù hợp với con gái khiến khán giả thổn thức. Người xem tức giận khi người cha tái nghiện rượu dù 2 lần nhận gan từ con gái.

Hospital Playlist tạo ra những tình huống đối lập để phản ánh quá trình hiến tạng - tiếp nhận khắt khe ra sao. Một trường hợp con hiến gan cho bố tưởng như không có gì bất thường, nhưng Giáo sư Ik Jun đã tinh ý phát hiện ra Chủ tịch Sim thuê người giả làm con trai (một hình thức mua bán nội tạng trái phép).

Trái ngược là tình huống nhìn như hai người xa lạ "giao dịch ngầm" nhưng hóa ra người hiến thực sự là chí cốt của bệnh nhân. Y tá phụ trách nỗ lực tìm kiếm trong mọi tư liệu nhằm giúp họ chứng minh quan hệ thân thiết, để được điều trị hợp lệ.

Hospital Playlist dùng lời thoại và những chi tiết nhỏ nhất chạm đến trái tim khán giả, góp phần thay đổi nhận thức, định kiến cùng sợ hãi của người xem về việc hiến tạng, qua đó, thúc đẩy tỉ lệ đăng ký hiến tạng tăng mạnh tại Hàn Quốc.

Tổ chức Hiến tạng của Chính phủ Hàn Quốc (KODA - Korea Organ Donor Agency) từng gửi xe cà phê để ủng hộ đội ngũ sản xuất và các diễn viên tại phim trường Hospital Playlist 2.

Năm 2021, Cơ quan Quản lý Tổ chức Nội tạng Quốc gia tại Hàn Quốc cho biết số lượng đăng kí hiến tạng trung bình đã tăng từ 100 lên gần 1.000, gấp 10 lần nhờ sự tác động của Hospital Playlist 2.

Theo số liệu từ Mạng lưới Chia sẻ Nội tạng Hàn Quốc (KONOS), trong 6 tuần từ tháng 7 đến tháng 8/2021 - khoảng thời gian các tập của Hospital Playlist 2 có nội dung hiến tạng được phát sóng - số lượng người đăng ký hiến tạng đã tăng gấp 3 lần so với cùng kỳ năm trước.

Đặc biệt, sau khi tập 7 - tập phim xoay quanh quy trình hiến tạng và hiến tạng sau khi chết não - được phát sóng, số lượng người đăng ký trong tuần đó đã tăng gấp 11 lần so với cùng kỳ năm trước.

Tác động tích cực trên của Hospital Playlist được người dân Hàn Quốc công nhận là điều kỳ diệu đầy tính nhân văn, thiết thực, hiếm có mà một tác phẩm truyền hình, điện ảnh làm được. Nhân viên y tế, điều phối viên từ các tổ chức y tế, hiến tạng từng gửi lời cảm ơn trên mạng xã hội, truyền thông cho đoàn phim Hospital Playlist khi xây dựng tình tiết chân thực, tôn vinh tinh tế.