HOSE ra mắt chỉ số VNPRIVGRO dành cho nhóm doanh nghiệp kinh tế tư nhân

HOSE ban hành chỉ số cổ phiếu kinh tế tư nhân tăng trưởng VNPRIVGRO. (Ảnh minh họa)

Sở Giao dịch Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh (HOSE) vừa ban hành Quy tắc Chỉ số cổ phiếu kinh tế tư nhân tăng trưởng (Vietnam Private Growth Index - VNPRIVGRO) phiên bản 1.0. Chỉ số gồm 30 cổ phiếu được lựa chọn từ rổ VNAllshare.

Theo quy tắc được ban hành, VNPRIVGRO là chỉ số đầu tư nhằm phản ánh diễn biến của nhóm doanh nghiệp thuộc khu vực kinh tế tư nhân có quy mô lớn, cổ phiếu có thanh khoản tốt và tiềm năng tăng trưởng. Chỉ số cũng được xây dựng để bổ sung thước đo tham chiếu cho nhà đầu tư và làm cơ sở phát triển các sản phẩm đầu tư theo chỉ số trong tương lai.

Các cổ phiếu thành phần VNPRIVGRO phải đáp ứng những tiêu chí sàng lọc về thanh khoản và tỷ lệ sở hữu nhà nước. Trong đó, tỷ lệ sở hữu của cổ đông nhà nước không vượt quá 15%.

Để bảo đảm tính đa dạng và hạn chế mức độ tập trung vào một số lĩnh vực, chỉ số giới hạn tối đa 8 cổ phiếu đối với mỗi nhóm ngành cấp 2 theo chuẩn phân ngành GICS.

VNPRIVGRO được tính theo phương pháp giá trị vốn hóa thị trường điều chỉnh theo tỷ lệ cổ phiếu tự do chuyển nhượng (free-float), đồng thời áp dụng các ngưỡng giới hạn tỷ trọng vốn hóa. Tỷ trọng tối đa đối với từng cổ phiếu là 10%, nhóm cổ phiếu có liên quan là 15% và các cổ phiếu thuộc cùng một nhóm ngành cấp 2 là 40%.

Danh mục cổ phiếu thành phần được xem xét định kỳ hai lần mỗi năm, vào kỳ tháng 1 và tháng 7. Các thông tin định kỳ của chỉ số được cập nhật hàng quý vào các kỳ tháng 1, tháng 4, tháng 7 và tháng 10. Kết quả mỗi kỳ được công bố vào thứ Hai đầu tiên của tháng liền kề sau kỳ xem xét và có hiệu lực từ thứ Hai lần thứ ba của tháng đó.

HOSE cho biết việc xây dựng VNPRIVGRO hướng đến nhóm doanh nghiệp tư nhân có vai trò ngày càng quan trọng trong nền kinh tế Việt Nam, đồng thời cung cấp công cụ theo dõi diễn biến của nhóm doanh nghiệp này và tạo cơ sở phát triển các sản phẩm đầu tư theo chủ đề.

Việc xây dựng VNPRIVGRO được thực hiện trong quá trình triển khai Đề án Tái cấu trúc nhà đầu tư và phát triển ngành quỹ đầu tư chứng khoán theo Quyết định số 3168/QĐ-BTC ngày 12/9/2025 của Bộ Tài chính, trên cơ sở ý kiến chỉ đạo của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và sự phê duyệt của Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam.