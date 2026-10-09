HoSE nhận hồ sơ niêm yết của Helio Energy

Ban lãnh đạo Helio Energy tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2026. Ảnh: Vũ Miên/Mekong ASEAN

Ngày 9/10, Sở Giao dịch chứng khoán TP HCM (HoSE) công bố thông tin về việc nhận được hồ sơ đăng ký niêm yết của CTCP Helio Energy. Công ty này đang giao dịch cổ phiếu trên thị trường UPCoM với mã chứng khoán HIO.

Số lượng cổ phiếu Helio Energy đăng ký niêm yết trên HoSE là 42 triệu cổ phiếu, tương ứng vốn điều lệ 420 tỷ đồng. Tổ chức tư vấn đăng ký niêm yết là Chứng khoán Nhất Việt.

Helio Energy tiền thân là Công ty TNHH Alpha Solar 1, thành lập năm 2020 với vốn điều lệ ban đầu là 10 tỷ đồng. Doanh nghiệp hoạt động chính trong lĩnh vực phát triển năng lượng tái tạo, với các dự án điện mặt trời tại khu vực Đồng Nai, Lâm Đồng, TP HCM.

Tháng 10/2021, doanh nghiệp chuyển đổi sang mô hình công ty cổ phần và tăng vốn điều lệ từ 10 tỷ đồng lên 210 tỷ đồng. Đến tháng 3/2026, công ty tiếp tục hoàn tất đợt tăng vốn điều lệ từ 210 tỷ đồng lên 420 tỷ đồng thông qua chào bán cổ phiếu ra công chúng.

Chia sẻ với cổ đông tại ĐHĐCĐ thường niên diễn ra ngày 18/4/2026, Chủ tịch HĐQT Helio Energy Phan Thành Đạt cho biết, năm 2026 sẽ là giai đoạn doanh nghiệp chịu áp lực tăng trưởng cao hơn, cả về quy mô lẫn hiệu quả hoạt động. Trong bối cảnh đó, mục tiêu niêm yết cổ phiếu trên HoSE được xem là bước đi chiến lược.

Theo ông Đạt, việc niêm yết trên HoSE sẽ mở ra cơ hội tiếp cận các quỹ đầu tư, nhà đầu tư tổ chức trong và ngoài nước cũng như các đối tác lớn, qua đó tạo nền tảng vững chắc để đáp ứng yêu cầu mở rộng quy mô và phát triển dài hạn.

Năm nay, Helio Energy đặt mục tiêu doanh thu thuần 227,1 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế 57,4 tỷ đồng. Trên nền lợi nhuận thấp của năm trước, chỉ tiêu lợi nhuận năm nay tương ứng mức tăng trưởng gấp 4,2 lần, đồng thời được xác định là mức lợi nhuận cao nhất kể từ khi doanh nghiệp đi vào hoạt động.

6 tháng đầu năm nay, công ty đạt tổng doanh thu hơn 114 tỷ đồng, gấp gần 2 lần cùng kỳ năm trước; lợi nhuận sau thuế đạt gần 109 tỷ đồng, gấp gần 11 lần cùng kỳ và vượt xa kế hoạch cả năm.

Theo giải trình của doanh nghiệp, lợi nhuận tăng trưởng mạnh chủ yếu từ việc công ty hoàn tất nhận chuyển nhượng cổ phần CTCP SD Trường Thành - chủ đầu tư Nhà máy điện mặt trời Thuận Minh 2 trong quý 1, giúp quy mô kinh doanh của công ty có sự thay đổi. Trong đó, khoản lãi từ mua rẻ hợp nhất kinh doanh đạt gần 72 tỷ đồng, trong khi cùng kỳ năm trước không ghi nhận.

Trên thị trường, cổ phiếu HIO kết phiên 9/10 ở giá 8.000 đồng/cp – cao nhất trong hơn 3 tháng trở lại đây. Từ đáy gần nhất hồi giữa tháng 9/2026, mã đã phục hồi khoảng 20%.