HOSE ngắt kết nối giao dịch với một công ty chứng khoán

Sở Giao dịch Chứng khoán TP HCM (HOSE) vừa thông báo ngắt kết nối giao dịch đối với CTCP Chứng khoán Hòa Bình (Mã: HBS) kể từ ngày 9/11. Biện pháp được áp dụng sau quá trình giám sát an toàn thông tin và kéo dài cho đến khi công ty khắc phục hoàn toàn sự cố.

Căn cứ thực hiện là điểm a khoản 1 Điều 19 Quy chế về hệ thống công nghệ thông tin kết nối giao dịch đến HOSE và Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX), ban hành kèm theo Quyết định số 39/QĐ-HĐTV ngày 28/5/2026 của Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam (VNX).

Theo quy chế, sở giao dịch có quyền chủ động ngắt kết nối trong trường hợp khẩn cấp nếu phát hiện tổ chức kết nối giao dịch gây ảnh hưởng hoặc có nguy cơ ảnh hưởng đến hoạt động, an toàn thông tin của hệ thống công nghệ thông tin tại sở giao dịch.

Công ty chứng khoán này chỉ được kết nối trở lại sau khi hoàn tất khắc phục sự cố, báo cáo kết quả và đáp ứng yêu cầu kiểm thử của sở giao dịch nếu được yêu cầu.

Ảnh: HBS.

Trước sự cố lần này, Chứng khoán Hòa Bình đã nhiều lần bị áp dụng các biện pháp hạn chế hoạt động.

Tháng 10/2025, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) ban hành Quyết định số 816/QĐ-UBCK ngày 23/10/2025, đưa công ty vào tình trạng kiểm soát đặc biệt.

Tiếp theo, VNX ban hành Quyết định số 93/QĐ-SGDVN, đình chỉ hoạt động mua chứng khoán của HBS trên thị trường chứng khoán niêm yết và thị trường đăng ký giao dịch tại cả HoSE và HNX. Quyết định có hiệu lực từ ngày 28/11/2025, với nguyên nhân là công ty bị UBCKNN đặt vào tình trạng kiểm soát đặc biệt.

Đến tháng 8/2026, HNX tiếp tục quyết định đưa cổ phiếu HBS vào diện đình chỉ giao dịch kể từ ngày 3/9/2026. Nguyên nhân là công ty tiếp tục vi phạm quy định về công bố thông tin sau khi đã bị đưa vào diện hạn chế giao dịch.

Cùng thời điểm, HNX quyết định duy trì diện hạn chế giao dịch đối với HBS do công ty chậm nộp báo cáo tài chính bán niên năm 2025 đã được soát xét quá 45 ngày so với thời hạn quy định. Theo đó, dù được đưa ra khỏi diện đình chỉ giao dịch, cổ phiếu HBS vẫn chỉ được giao dịch vào phiên thứ Sáu hằng tuần cho đến khi được gỡ bỏ diện hạn chế.

Bên cạnh những vi phạm về công bố thông tin, Chứng khoán Hòa Bình từng có thông tin liên quan đến phương án xử lý tài sản trên tài khoản khách hàng.

Tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2026, cổ đông HBS đã thông qua nghị quyết giao Hội đồng quản trị phối hợp với Ban Tổng giám đốc xây dựng phương án thanh lý cổ phiếu trên 481 tài khoản giao dịch chứng khoán của khách hàng.

Theo số liệu Chứng khoán Hòa Bình báo cáo tại đại hội, tính đến ngày 11/5/2026, danh mục trên các tài khoản này gồm hơn 10,22 triệu cổ phiếu thuộc 501 mã chứng khoán, với tổng giá trị khoảng 91,65 tỷ đồng.

Sau đó, UBCKNN yêu cầu HBS không tự ý bán thanh lý cổ phiếu trên tài khoản khách hàng, đồng thời phải tuân thủ các quy định về quản lý tài sản và quyền lợi nhà đầu tư.