HOSE gọi tên 65 mã chứng khoán không đủ điều kiện giao dịch ký quỹ trong quý IV

Sở Giao dịch Chứng khoán TP HCM (HOSE) vừa công bố danh sách chứng khoán không đủ điều kiện giao dịch ký quỹ (margin) trong quý IV/2026.

Danh sách lần này gồm 65 mã, tăng 8 mã so với danh sách HOSE cập nhật vào ngày 3/8.

Về nguyên nhân, nhóm chứng khoán thuộc diện cảnh báo tiếp tục chiếm số lượng nhiều nhất với 24 mã. Một số cái tên trong nhóm này gồm APG, HVN, OGC và VPG.

Tiếp đến là 13 mã có lợi nhuận sau thuế âm theo báo cáo tài chính soát xét bán niên 2026 và 12 mã có thời gian niêm yết dưới 6 tháng. Một số mã trong hai nhóm này lần lượt gồm BCE, MCP, MHC và AAN, BMI, BVB.

Ngoài ra, có 5 mã thuộc diện kiểm soát gồm ABS, DQC, HAS, SBV và TTF. Bốn mã AAT, GIL, KLB và VTB bị loại khỏi danh sách margin do báo cáo tài chính bán niên 2026 có ý kiến kiểm toán/soát xét không phải ý kiến chấp nhận toàn phần.

Ba mã DGC, DRH và VMD thuộc diện hạn chế giao dịch.

Ba chứng chỉ quỹ FUVCREIT, FUEABVND và FUETPVND không đủ điều kiện giao dịch ký quỹ do NAV/CCQ nhỏ hơn mệnh giá trong 3 tháng liên tiếp. ITD là mã duy nhất trong danh sách do vi phạm pháp luật về thuế.

Theo quy định hiện hành, các trường hợp không đủ điều kiện giao dịch ký quỹ gồm chứng khoán thuộc diện cảnh báo, kiểm soát hoặc hạn chế giao dịch; cổ phiếu mới niêm yết chưa đủ thời gian theo quy định; doanh nghiệp có kết quả kinh doanh thua lỗ và các trường hợp khác theo quy định pháp luật và quy chế giao dịch ký quỹ của HOSE.