HOSE đưa thêm hai cổ phiếu vào danh sách bị cắt margin

Sở Giao dịch Chứng khoán TP HCM (HOSE) vừa bổ sung hai mã SGN và GDA vào danh sách chứng khoán không đủ điều kiện giao dịch ký quỹ (margin).

Cụ thể, cổ phiếu SGN của CTCP Phục vụ Mặt đất Sài Gòn bị đưa vào danh sách do công ty nhận được kết luận của cơ quan thuế về việc vi phạm pháp luật thuế. Trong khi đó, GDA của CTCP Tôn Đông Á thuộc diện này do thời gian niêm yết chưa đủ 6 tháng.

Sau khi bổ sung hai mã trên, danh sách chứng khoán và chứng chỉ quỹ không đủ điều kiện giao dịch ký quỹ trên HOSE tăng lên tổng cộng 72 mã.

Nguồn: HOSE

Liên quan đến SGN, ngày 6/11, Thuế TP HCM đã ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính về thuế đối với SAGS do sử dụng hóa đơn, chứng từ không hợp pháp.

Hành vi này làm giảm số thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp trong các năm 2022 và 2023. Do đó, công ty bị xử phạt hành chính hơn 30 triệu đồng, đồng thời phải nộp bổ sung 20 triệu đồng tiền thuế truy thu và 6,8 triệu đồng tiền chậm nộp. Tổng số tiền phạt, truy thu và chậm nộp thuế là 57 triệu đồng.

Đối với GDA, ngày 12/11, hơn 149 triệu cổ phiếu Tôn Đông Á chính thức niêm yết và giao dịch trên HOSE với giá tham chiếu 12.000 đồng/cp, biên độ dao động giá ±20%.

Tôn Đông Á tiền thân là Công ty TNHH Đông Á, thành lập ngày 5/11/1998. Đến tháng 6/2005, công ty đổi tên thành Công ty TNHH Tôn Đông Á. Năm 2009, đơn vị chuyển đổi sang mô hình cổ phần với vốn điều lệ ban đầu 120 tỷ đồng. Sau 14 lần tăng vốn, quy mô vốn điều lệ hiện đạt hơn 1.490 tỷ đồng.

Trên thị trường chứng khoán, kết phiên ngày 13/11, cổ phiếu SGN dừng ở mức 60.800 đồng/cp, tương ứng vốn hóa khoảng 2.037 tỷ đồng. Cùng thời điểm, GDA tăng hết biên độ lên 13.250 đồng/cp, đưa vốn hóa thị trường lên khoảng 1.976 tỷ đồng.