HOSE đưa cổ phiếu DRH, VPG, PLP vào diện kiểm soát từ 9/10

Sở Giao dịch Chứng khoán TP HCM (HOSE) vừa ban hành các quyết định chuyển cổ phiếu của CTCP Đầu tư Thương mại Xuất nhập khẩu Việt Phát (mã: VPG), CTCP Sản xuất và Công nghệ Nhựa Pha Lê (mã: PLP) và CTCP DRH Holdings (mã: DRH) từ diện cảnh báo sang diện kiểm soát. Các quyết định đều có hiệu lực từ ngày 9/10/2026.

Theo quyết định ngày 2/10 của HOSE, cổ phiếu DRH của DRH Holdings sẽ được chuyển từ diện cảnh báo sang diện kiểm soát kể từ ngày 9/10.

Nguyên nhân là doanh nghiệp chậm nộp báo cáo tài chính bán niên năm 2026 đã được soát xét quá 30 ngày so với thời hạn quy định.

HOSE cho biết trường hợp này thuộc diện chứng khoán bị kiểm soát theo điểm g khoản 1 Điều 41 Quy chế niêm yết và giao dịch chứng khoán niêm yết ban hành kèm Quyết định số 22/QĐ-HĐTV ngày 16/3/2026 của Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam.

Trước đó, cổ phiếu DRH đã bị HOSE đưa vào diện cảnh báo từ ngày 13/7/2026.

Nguyên nhân khi đó là DRH Holdings chưa tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 quá 6 tháng kể từ ngày kết thúc năm tài chính. Đây cũng là trường hợp thuộc diện chứng khoán bị cảnh báo theo quy định.

Cùng ngày 2/10, HOSE cũng ban hành quyết định chuyển cổ phiếu VPG của CTCP Đầu tư Thương mại Xuất nhập khẩu Việt Phát từ diện cảnh báo sang diện kiểm soát kể từ ngày 9/10.

Lý do là Việt Phát chậm nộp báo cáo tài chính bán niên năm 2026 đã được soát xét quá 30 ngày so với thời hạn quy định.

Tương tự, cổ phiếu PLP của CTCP Sản xuất và Công nghệ Nhựa Pha Lê cũng được HOSE chuyển từ diện cảnh báo sang diện kiểm soát kể từ ngày 9/10.

Nguyên nhân là doanh nghiệp chậm nộp báo cáo tài chính bán niên năm 2026 đã được soát xét quá thời hạn quy định trên 30 ngày.

Theo HOSE, việc chậm nộp báo cáo tài chính quá thời hạn thuộc trường hợp chứng khoán bị kiểm soát theo quy định hiện hành.

Như vậy, từ ngày 9/10, cả ba cổ phiếu VPG, PLP và DRH sẽ cùng nằm trong diện kiểm soát của HOSE.

Trên thị trường chứng khoán, hiện cổ phiếu DRH đang ở mức 1.500 đồng/cp, vốn hoá thị trường đạt khoảng 185,5 tỷ. Còn cổ phiếu VPG hiện ở mức 1.370 đồng/cp, vốn hoá thị trường hiện đạt 121,1 tỷ. Đối với cổ phiếu PLP hiện có giá 3.490 đồng/cp, vốn hoá thị trường đạt 314 tỷ đồng.