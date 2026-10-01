HOSE dự kiến chia cổ phiếu thành hai bảng, đâu là tiêu chí vào Prime Board?

Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam (VNX) đã xây dựng dự thảo Quy chế Tiêu chí phân loại cổ phiếu niêm yết tại Sở Giao dịch Chứng khoán TP HCM (HOSE), trong đó đề xuất phân loại cổ phiếu thành hai bảng.

Cụ thể, các mã niêm yết sẽ được sắp xếp vào Bảng cổ phiếu Chính (Prime Board) hoặc Bảng cổ phiếu Tiêu chuẩn (Standard Board).

Kết quả phân loại sẽ là cơ sở để tổ chức, vận hành thị trường; phát triển sản phẩm, chỉ số chứng khoán; cung cấp thông tin cho nhà đầu tư và phục vụ hoạt động quản lý của HOSE.

Điều kiện vào Prime Board

Để vào Prime Board, cổ phiếu phải đồng thời đáp ứng các tiêu chí về vốn điều lệ, tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa, tỷ lệ cổ phiếu tự do chuyển nhượng và tình trạng giao dịch.

Trước hết, doanh nghiệp phải có vốn điều lệ đã góp từ 1.000 tỷ đồng trở lên theo báo cáo tài chính năm gần nhất đã được kiểm toán.

Về tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa (Foreign Ownership Limit - FOL), cổ phiếu phải có FOL từ 50% trở lên. Nếu thấp hơn ngưỡng này, vốn điều lệ quy đổi theo FOL phải đạt tối thiểu 500 tỷ đồng.

Điều kiện với tỷ lệ cổ phiếu tự do chuyển nhượng (free-float) cũng tương tự: free-float từ 50% trở lên hoặc vốn điều lệ quy đổi theo tỷ lệ này đạt từ 500 tỷ đồng.

Ngoài ra, tại ngày chốt số liệu, cổ phiếu không được thuộc diện cảnh báo, kiểm soát, hạn chế giao dịch, tạm ngừng hoặc đình chỉ giao dịch.

Chỉ cần không đáp ứng một trong các tiêu chí trên, cổ phiếu sẽ được phân loại vào Standard Board.

Cổ phiếu mới niêm yết cũng được đưa vào Standard Board kể từ ngày niêm yết. Sau khi HOSE xác định được tỷ lệ free-float, mã này sẽ được đánh giá lại theo tiêu chí của Prime Board trong vòng 7 ngày làm việc, không phải chờ kỳ đánh giá định kỳ.

Phân loại lại hàng năm

Theo dự thảo, HOSE thực hiện phân loại cổ phiếu định kỳ hàng năm, với số liệu được chốt vào ngày giao dịch cuối cùng của tháng 6.

Trong vòng 7 ngày làm việc kể từ ngày chốt số liệu, HOSE hoàn thành việc phân loại và công bố kết quả Prime Board và Standard Board. Kết quả có hiệu lực từ ngày công bố hoặc một thời điểm khác được HOSE thông báo.

Ngoài kỳ đánh giá hàng năm, HOSE còn có thể thực hiện đánh giá, phân loại bất thường.

Theo đó, trong vòng 7 ngày làm việc kể từ khi một cổ phiếu thuộc Prime Board bị đưa vào diện cảnh báo, kiểm soát, hạn chế, tạm ngừng hoặc đình chỉ giao dịch, HOSE sẽ điều chỉnh kết quả phân loại để chuyển mã này sang Standard Board.

VNX cũng dự kiến rà soát, cập nhật tiêu chí phân loại phù hợp với sự phát triển của thị trường và định hướng nâng hạng thị trường chứng khoán sau khi được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận.

Theo dự thảo, HOSE sẽ công bố kết quả phân loại lần đầu vào ngày 28/12/2026.

Cuối tháng 12, toàn bộ cổ phiếu HNX chuyển sang HOSE

Mốc phân loại lần đầu trùng với thời điểm thị trường niêm yết có một thay đổi lớn khác.

Theo kế hoạch sắp xếp lại thị trường, ngày 23/12/2026 là phiên giao dịch cuối cùng của toàn bộ cổ phiếu niêm yết tại HNX. Các mã sẽ tạm ngừng giao dịch trong hai ngày 24-25/12 để chuyển giao và bắt đầu giao dịch tại HOSE từ ngày 28/12.

Như vậy, ngày 28/12 dự kiến vừa là thời điểm toàn bộ cổ phiếu niêm yết từ HNX bắt đầu giao dịch tại HOSE, vừa là ngày HOSE công bố kết quả phân loại cổ phiếu lần đầu theo Prime Board và Standard Board nếu quy chế được hoàn thiện và ban hành.