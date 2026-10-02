HOSE điều chỉnh hạn mức chào bán chứng quyền của 10 mã cổ phiếu

Hạn mức chào bán chứng quyền thay đổi với 10 mã cổ phiếu. (Ảnh minh họa)

Sở Giao dịch Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh (HOSE) vừa thông báo thay đổi hạn mức chào bán chứng quyền của các mã chứng khoán cơ sở, áp dụng từ ngày 1/10/2026.

Theo đó, 10 mã chứng khoán cơ sở được điều chỉnh hạn mức gồm FPT, HDB, MBB, MSN, TCB, VHM, VIB, VNM, VPB và VRE. Trong số này, FPT, HDB, MBB và TCB được nâng hạn mức chào bán.

Cụ thể, hạn mức của FPT tăng từ hơn 110,08 triệu lên hơn 110,22 triệu chứng quyền; HDB từ hơn 353,53 triệu lên hơn 355,53 triệu; MBB từ hơn 364,26 triệu lên hơn 368,01 triệu và TCB từ hơn 311,35 triệu lên hơn 314,42 triệu chứng quyền.

Ở chiều ngược lại, hạn mức của MSN giảm từ hơn 52,34 triệu xuống gần 51,72 triệu chứng quyền; VHM từ hơn 214,67 triệu xuống hơn 213,51 triệu; VIB từ hơn 151,50 triệu xuống hơn 148,61 triệu; VNM từ hơn 48,15 triệu xuống gần 47,30 triệu; VPB từ hơn 306,19 triệu xuống hơn 303,64 triệu và VRE từ hơn 59,24 triệu xuống hơn 57,52 triệu chứng quyền.

Cùng thời điểm, HOSE công bố 20 cổ phiếu đáp ứng điều kiện làm chứng khoán cơ sở của chứng quyền có bảo đảm. Danh sách gồm ACB, FPT, HDB, HPG, LPB, MBB, MSN, MWG, SHB, SSB, SSI, STB, TCB, VHM, VIB, VIC, VJC, VNM, VPB và VRE.

Xét về tổng hạn mức chào bán, ACB đứng đầu với hơn 484,55 triệu chứng quyền, tiếp đến là HPG hơn 476,35 triệu, MBB hơn 456,11 triệu và VPB hơn 418,75 triệu. HDB và TCB lần lượt có hơn 383 triệu và hơn 382,51 triệu chứng quyền.

Về hạn mức còn được phép chào bán, ACB dẫn đầu với hơn 405,27 triệu chứng quyền, tiếp đến là MBB hơn 368,01 triệu, HDB hơn 355,53 triệu, SHB hơn 336,68 triệu và HPG hơn 329,65 triệu. TCB còn hơn 314,42 triệu, trong khi VPB còn hơn 303,64 triệu chứng quyền.