HOSE cảnh báo chiêu trò giả mạo văn bản, con dấu để lừa đảo

Sở Giao dịch Chứng khoán Tp.Hồ Chí Minh (HOSE) vừa phát đi cảnh báo khẩn về việc các đối tượng xấu giả tên, hình ảnh và logo của đơn vị. Tinh vi hơn, các đối tượng này còn cắt ghép, tạo dựng con dấu giả cùng chữ ký giả của lãnh đạo Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) để ban hành các văn bản, tài liệu bịa đặt về việc cấp phép hoạt động đầu tư.

Mục đích chính của hành vi này là nhằm lôi kéo, tạo niềm tin giả tạo để dụ dỗ nhà đầu tư tham gia vào các mô hình lừa đảo. Trước tình hình trên, HOSE cũng cung cấp hình ảnh mẫu giả mạo con dấu và chữ ký lãnh đạo UBCKNN để nhà đầu tư tự nhận biết, cảnh giác.

Mẫu giả mạo chữ ký lãnh đạo UBCKNN của các đối tượng lừa đảo (Ảnh: HOSE).

Trước tình hình trên, HOSE khẳng định đơn vị hoàn toàn không liên quan và không ban hành bất kỳ văn bản, tài liệu nào có nội dung nêu trên. HOSE nhấn mạnh không bao giờ sử dụng các hình thức này để cấp phép, xác nhận hay bảo đảm cho bất kỳ hoạt động đầu tư của cá nhân, tổ chức nào.

Để tự bảo vệ tài sản, HOSE khuyến cáo người dân và các nhà đầu tư cần nâng cao tinh thần cảnh giác, tuyệt đối không cung cấp thông tin cá nhân, thông tin tài khoản ngân hàng hoặc mã OTP cho các đối tượng lạ.

Đồng thời, nhà đầu tư không thực hiện chuyển tiền theo yêu cầu của các tổ chức, cá nhân chưa được xác thực rõ ràng, và cần nhanh chóng báo ngay cho cơ quan Công an hoặc các cơ quan chức năng có thẩm quyền khi phát hiện các dấu hiệu nghi vấn lừa đảo.

Hiện tại, HOSE đang tích cực phối hợp với các cơ quan chức năng để tiến hành xác minh, ngăn chặn và xử lý nghiêm các tổ chức, cá nhân có hành vi giả mạo, lợi dụng danh nghĩa của HOSE và cơ quan quản lý nhà nước để trục lợi theo đúng quy định của pháp luật.