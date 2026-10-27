HOSE bổ sung cổ phiếu DSH của Đông Sơn Holdings vào danh sách bị cắt margin

Sở Giao dịch Chứng khoán Tp.HCM (HOSE) vừa công bố danh sách cập nhật các mã chứng khoán không đủ điều kiện giao dịch ký quỹ (margin) tính đến ngày 26/10/2026.

Ảnh minh hoạ.

Theo đó, HOSE bổ sung cổ phiếu DSH của CTCP Đông Sơn Holdings vào danh sách không được giao dịch ký quỹ. Nguyên nhân là cổ phiếu này có thời gian niêm yết chưa đủ 6 tháng theo quy định.

Trước đó, DSH vừa chính thức niêm yết 35 triệu cổ phiếu trên HOSE vào ngày 26/10, với tổng giá trị niêm yết theo mệnh giá đạt 350 tỷ đồng. Giá tham chiếu trong phiên giao dịch đầu tiên là 11.900 đồng/cp, biên độ dao động giá ±20%. Cổ phiếu DSH từng giao dịch trên UPCoM trước khi chuyển sàn sang HOSE.

Sau cập nhật, danh sách chứng khoán không đủ điều kiện giao dịch ký quỹ trên HOSE gồm 67 mã, bao gồm cả cổ phiếu và chứng chỉ quỹ.

Trong đó, nhiều cổ phiếu bị hạn chế margin do thuộc diện cảnh báo như APG của Chứng khoán APG, DLG của Tập đoàn Đức Long Gia Lai, LDG của Đầu tư LDG, OGC của Tập đoàn Đại Dương, TMT của Ôtô TMT hay VPG của Đầu tư Thương mại Xuất nhập khẩu Việt Phát.