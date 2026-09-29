HOSE ban hành chỉ số cổ phiếu kinh tế tư nhân tăng trưởng

Ngày 29/9, Sở Giao dịch Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh (HOSE) ban hành Quy tắc Chỉ số cổ phiếu kinh tế tư nhân tăng trưởng (Vietnam Private Growth Index - VNPRIVGRO) phiên bản 1.0.

Chỉ số được xây dựng trong quá trình triển khai Đề án Tái cấu trúc nhà đầu tư và phát triển ngành quỹ đầu tư chứng khoán theo Quyết định số 3168/QĐ-BTC ngày 12/9/2025 của Bộ Tài chính, trên cơ sở ý kiến chỉ đạo của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và sự phê duyệt của Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam. Theo đó, HOSE đã phối hợp với công ty quản lý quỹ xây dựng và phát triển VNPRIVGRO.

Đây là chỉ số đầu tư nhằm phản ánh diễn biến của nhóm doanh nghiệp thuộc khu vực kinh tế tư nhân có quy mô lớn, cổ phiếu có thanh khoản tốt và tiềm năng tăng trưởng. Chỉ số được xây dựng để bổ sung thước đo tham chiếu cho nhà đầu tư, đồng thời làm cơ sở phát triển các sản phẩm đầu tư theo chỉ số trong tương lai.

Theo quy tắc được HOSE ban hành, VNPRIVGRO gồm 30 cổ phiếu thành phần được lựa chọn từ rổ VNAllshare. Các cổ phiếu phải đáp ứng tiêu chí sàng lọc về thanh khoản và tỷ lệ sở hữu nhà nước, trong đó tỷ lệ sở hữu của cổ đông nhà nước không vượt quá 15%.

Để bảo đảm tính đa dạng của danh mục và hạn chế mức độ tập trung vào một số lĩnh vực, VNPRIVGRO giới hạn tối đa 8 cổ phiếu đối với mỗi nhóm ngành cấp 2 theo chuẩn phân ngành GICS (GICS Industry Group).

Tương tự các chỉ số đầu tư khác do HOSE vận hành, VNPRIVGRO được tính theo phương pháp giá trị vốn hóa thị trường điều chỉnh theo tỷ lệ cổ phiếu tự do chuyển nhượng (free-float), đồng thời áp dụng các ngưỡng giới hạn tỷ trọng vốn hóa. Cụ thể, tỷ trọng tối đa đối với từng cổ phiếu là 10%, đối với nhóm cổ phiếu có liên quan là 15% và đối với các cổ phiếu thuộc cùng một nhóm ngành cấp 2 là 40%.

Danh mục cổ phiếu thành phần của VNPRIVGRO được xem xét định kỳ hai lần mỗi năm, vào kỳ tháng 1 và tháng 7. Các thông tin định kỳ của chỉ số được cập nhật hàng quý vào các kỳ tháng 1, tháng 4, tháng 7 và tháng 10. Kết quả của mỗi kỳ được công bố vào thứ Hai đầu tiên của tháng liền kề sau kỳ xem xét và có hiệu lực từ thứ Hai lần thứ ba của tháng đó.

Theo HOSE, việc xây dựng VNPRIVGRO hướng đến nhóm doanh nghiệp tư nhân có vai trò ngày càng quan trọng trong nền kinh tế Việt Nam. Chỉ số cung cấp công cụ theo dõi diễn biến của nhóm doanh nghiệp này, đồng thời tạo cơ sở cho việc phát triển các sản phẩm đầu tư theo chủ đề.

Cùng ngày, HOSE cũng công bố việc ban hành các Quy tắc chỉ số được tổ chức lại, với hai thay đổi chính liên quan đến cấu trúc hệ thống quy tắc và lịch xem xét định kỳ các chỉ số.

Theo đó, hệ thống Quy tắc chỉ số được tổ chức lại theo hướng tách thành Quy tắc chỉ số chung và các Quy tắc chỉ số cụ thể. Đồng thời, HOSE thống nhất ngày công bố kết quả và ngày có hiệu lực đối với các kỳ xem xét định kỳ, cập nhật thông tin.

Việc tổ chức lại được thực hiện trên cơ sở Quy chế xây dựng, quản lý, vận hành và khai thác các chỉ số chứng khoán của Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam và công ty con, ban hành kèm Quyết định số 67/QĐ-HĐTV ngày 12/12/2025.

Theo cấu trúc mới, Quy tắc chỉ số chung quy định các nội dung áp dụng thống nhất cho hệ thống chỉ số tại HOSE, gồm trách nhiệm quản lý, vận hành; các định nghĩa và lịch xem xét định kỳ; nguyên tắc sàng lọc định kỳ và điều chỉnh rổ chỉ số trong kỳ; phương pháp tính chỉ số giá, chỉ số tổng thu nhập và chính sách công bố thông tin.

Song song với Quy tắc chung, từng chỉ số hoặc nhóm chỉ số có Quy tắc cụ thể, quy định các nội dung riêng như tên chỉ số, ngày và điểm cơ sở, tần suất xem xét định kỳ, tiêu chí lựa chọn cổ phiếu thành phần và giới hạn tỷ trọng. Những nội dung không được quy định tại Quy tắc chỉ số cụ thể sẽ thực hiện theo Quy tắc chỉ số chung.

Sau khi tổ chức lại, hệ thống gồm 13 Quy tắc chỉ số cụ thể, bao phủ các nhóm chỉ số composite, thị trường, quy mô, ngành và đầu tư, chủ đề.

Trong đó có Quy tắc chỉ số VN-Index, VNAllshare; Quy tắc các chỉ số quy mô VNAllshare gồm VN30, VNMidcap, VN100 và VNSmallcap; cùng Quy tắc các chỉ số ngành VNAllshare gồm VNCOND, VNCONS, VNENE, VNFIN, VNHEAL, VNIND, VNIT, VNMAT, VNREAL và VNUTI.

Đối với nhóm chỉ số đầu tư, chủ đề, các quy tắc cụ thể áp dụng cho VNSI, VNDIAMOND, VNFINLEAD, VNFINSELECT, VNMITECH, VN50 GROWTH, VNDIVIDEND, VNSHINE và VNPRIVGRO. Trong đó, VNPRIVGRO là Chỉ số cổ phiếu kinh tế tư nhân tăng trưởng vừa được HOSE ban hành Quy tắc chỉ số phiên bản 1.0.

Cùng với việc tổ chức lại cấu trúc hệ thống quy tắc, HOSE thống nhất lịch công bố kết quả và ngày có hiệu lực của các kỳ xem xét định kỳ, cập nhật thông tin đối với các chỉ số. Cụ thể, danh mục cổ phiếu thành phần được công bố vào ngày thứ Hai lần thứ nhất của các tháng 2, 5, 8 và 11; danh mục sau kỳ xem xét chính thức có hiệu lực từ ngày thứ Hai lần thứ ba của các tháng tương ứng.

Hiện HOSE quản lý và vận hành các nhóm chỉ số thị trường, quy mô, ngành và đầu tư, chủ đề. Theo cấu trúc mới, các nội dung áp dụng chung cho hệ thống chỉ số được tập hợp tại Quy tắc chỉ số chung, trong khi các tiêu chí và đặc điểm riêng của từng chỉ số hoặc nhóm chỉ số được quy định tại các Quy tắc chỉ số cụ thể.