Horoscope 9/11 - 15/11: Xử Nữ tiết chế sự cầu toàn, Bọ Cạp thận trọng khi hợp tác

Sư Tử

Sư Tử có thể được cấp trên hoặc đối tác chú ý nhờ khả năng xử lý một nhiệm vụ cần sự chủ động. Nếu đang chờ xét duyệt đề xuất, kết quả phỏng vấn hoặc phản hồi về dự án, bạn nên theo sát tiến độ thay vì chỉ chờ đợi. Tuy nhiên, đừng nhận thêm việc khi chưa xác định rõ nguồn lực và thời gian hoàn thành.

Tài chính có dấu hiệu ổn định, nhưng một khoản chi cho thiết bị, học tập hoặc công việc có thể phát sinh. Trong tình cảm, hãy dành thời gian cho đối phương thay vì để lịch trình bận rộn chi phối mọi cuộc hẹn.

Xử Nữ

Xử Nữ có xu hướng phải xử lý nhiều công việc nhỏ cùng lúc, từ chỉnh sửa tài liệu đến kiểm tra số liệu hoặc hoàn thiện quy trình. Khả năng quan sát chi tiết giúp bạn phát hiện những điểm chưa hợp lý, nhưng cần tránh dành quá nhiều thời gian cho những lỗi không ảnh hưởng lớn đến kết quả chung.

Về tài chính, đây là tuần thích hợp để đối chiếu thu chi và lên kế hoạch cho các khoản thanh toán cuối tháng. Chuyện tình cảm cần sự linh hoạt hơn: Không phải vấn đề nào cũng cần phân tích đúng sai đến cùng.

Thiên Bình

Thiên Bình có thể đứng trước lựa chọn liên quan đến công việc, chẳng hạn nhận thêm trách nhiệm, tham gia dự án mới hoặc cân nhắc một lời đề nghị hợp tác. Hãy so sánh lợi ích thực tế, khối lượng công việc và khả năng phát triển lâu dài trước khi quyết định.

Tài chính có thể xuất hiện khoản chi liên quan đến gia đình hoặc các hoạt động xã hội; nên đặt giới hạn từ đầu để tránh vượt ngân sách. Trong tình cảm, người độc thân có thể mở rộng kết nối qua một buổi gặp mặt hoặc hoạt động chung. Các cặp đôi nên thống nhất kế hoạch thay vì để một người tự quyết định.

Bọ Cạp

Bọ Cạp cần chú ý đến những thỏa thuận chưa được xác nhận rõ ràng. Nếu làm việc với khách hàng, đối tác hoặc đồng nghiệp, hãy thống nhất phạm vi công việc, thời hạn và quyền lợi bằng văn bản để tránh phát sinh tranh cãi. Một nhiệm vụ tồn đọng có thể quay trở lại, đòi hỏi bạn giải quyết dứt điểm thay vì tiếp tục trì hoãn.

Về tài chính, không nên vội cho vay hoặc đứng ra bảo đảm cho khoản tiền của người khác. Trong tình cảm, sự thẳng thắn sẽ hữu ích hơn việc im lặng để đối phương tự suy đoán.

*Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo