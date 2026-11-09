Horoscope 9/11 - 15/11: Song Tử muốn đổi gió, Kim Ngưu cẩn thận trong chi tiêu

Bạch Dương

Bạch Dương có thể được giao phụ trách một đầu việc quan trọng hoặc phải đứng ra xử lý vấn đề mà cả nhóm đang trì hoãn. Đây là cơ hội để bạn thể hiện năng lực tổ chức, nhưng cần thống nhất rõ thời hạn và trách nhiệm của từng người trước khi bắt tay thực hiện.

Về tài chính, một khoản thu từ công việc phụ hoặc dự án cũ có thể xuất hiện. Trong tình cảm, người độc thân nên chủ động hơn nếu đang muốn tìm hiểu một người; các cặp đôi cần tránh tranh luận chỉ vì khác biệt trong cách sắp xếp thời gian.

Kim Ngưu

Kim Ngưu nên dành tuần này để rà soát những khoản chi cố định, đặc biệt là tiền mua sắm, ăn uống và các dịch vụ đăng ký định kỳ. Một món đồ có giá trị lớn hoặc kế hoạch mua sắm đang cân nhắc có thể khiến bạn phải tính toán lại ngân sách.

Trong công việc, tiến độ có thể chậm hơn dự kiến vì phải chờ phản hồi hoặc sự phối hợp từ người khác. Thay vì liên tục thúc ép, hãy chủ động chuẩn bị phương án thay thế. Chuyện tình cảm tương đối ổn định, nhưng đừng mặc định đối phương hiểu những điều bạn chưa nói ra.

Song Tử

Song Tử có lợi thế trong các công việc cần trao đổi, thuyết trình, viết lách hoặc kết nối đối tác. Một cuộc trò chuyện tưởng chừng bình thường có thể mở ra cơ hội hợp tác, nhưng bạn cần kiểm tra kỹ điều khoản và thông tin trước khi đồng ý. Nếu đang tìm việc hoặc muốn thay đổi môi trường làm việc, đây là thời điểm phù hợp để cập nhật hồ sơ và liên hệ với những người có thể hỗ trợ.

Tài chính chưa có biến động lớn, vì vậy chưa nên vội đầu tư theo lời rủ rê. Trong tình cảm, hãy nói rõ mong muốn thay vì chờ đối phương tự nhận ra.

Cự Giải

Cự Giải có thể nhận được phản hồi tích cực về một công việc đã theo đuổi trong thời gian trước. Tuy nhiên, kết quả này đi kèm trách nhiệm mới, đòi hỏi bạn phải sắp xếp lại lịch làm việc và ưu tiên những nhiệm vụ quan trọng.

Về tiền bạc, nên hoàn tất các khoản thanh toán còn tồn đọng trước khi nghĩ đến kế hoạch chi tiêu mới. Người độc thân có cơ hội gặp gỡ qua môi trường công việc hoặc bạn bè chung. Với những người đang trong mối quan hệ, một cuộc trao đổi thẳng thắn về kế hoạch sắp tới sẽ giúp cả hai hiểu nhau hơn.

*Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo