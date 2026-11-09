Horoscope 9/11 - 15/11: Nhân Mã đón đầu cơ hội, Ma Kết bớt ôm đồm việc mới

Nhân Mã

Nhân Mã có thể nhận được thông tin về một khóa học, dự án hoặc cơ hội công việc nằm ngoài phạm vi quen thuộc. Nếu đang muốn mở rộng chuyên môn, hãy dành thời gian tìm hiểu yêu cầu cụ thể và khả năng áp dụng thay vì đăng ký theo cảm hứng.

Công việc hiện tại có thể phát sinh nhiệm vụ liên quan đến giao tiếp hoặc di chuyển. Về tài chính, nên tính trước các khoản chi cho học tập, đi lại để không ảnh hưởng ngân sách. Trong tình cảm, một cuộc gặp gỡ qua bạn bè hoặc hoạt động tập thể có thể giúp người độc thân mở rộng mối quan hệ.

Ma Kết

Ma Kết cần tập trung vào việc hoàn thiện những mục tiêu đã đặt ra thay vì liên tục bổ sung kế hoạch mới. Một nhiệm vụ gần đến hạn có thể cần bạn kiểm tra lại số liệu, hồ sơ hoặc các bước triển khai trước khi bàn giao. Nếu đang làm việc nhóm, hãy phân chia đầu việc cụ thể để tránh tình trạng một người phải xử lý quá nhiều.

Tài chính phù hợp với việc tiết kiệm và ưu tiên các khoản cần thiết. Trong chuyện tình cảm, đừng chỉ thể hiện sự quan tâm bằng trách nhiệm vật chất; một cuộc trò chuyện hoặc khoảng thời gian dành riêng cho nhau cũng rất quan trọng.

Bảo Bình

Bảo Bình có thể tìm thấy hướng giải quyết mới cho một vấn đề từng khiến công việc đình trệ. Những ý tưởng liên quan đến công nghệ, truyền thông hoặc cải tiến cách làm có cơ hội được chú ý nếu bạn trình bày bằng số liệu và lợi ích cụ thể. Tuy nhiên, nên thử nghiệm ở quy mô nhỏ trước khi đề xuất thay đổi toàn bộ quy trình.

Về tiền bạc, một nguồn thu phụ có thể được cân nhắc, nhưng cần đánh giá thời gian và công sức bỏ ra. Trong tình cảm, hãy tránh đưa ra kết luận chỉ từ một tin nhắn hoặc phản hồi thiếu đầy đủ.

Song Ngư

Song Ngư nên chú ý đến chất lượng công việc và cách trao đổi với đồng nghiệp trong tuần này. Một yêu cầu chưa rõ ràng có thể khiến bạn phải chỉnh sửa nhiều lần, vì vậy hãy xác nhận mục tiêu và tiêu chí hoàn thành ngay từ đầu. Nếu đang chờ kết quả từ hồ sơ, cuộc phỏng vấn hoặc dự án, bạn có thể chủ động hỏi lại về tiến độ.

Tài chính cần được kiểm soát ở những khoản chi nhỏ nhưng lặp lại thường xuyên. Trong tình cảm, người độc thân nên quan sát sự nhất quán giữa lời nói và hành động của đối phương; các cặp đôi cần trao đổi trực tiếp nếu có điều gì chưa hài lòng.

*Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo