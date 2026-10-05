Horoscope 5/10 - 11/10: Sư Tử rẽ lối đúng lúc, Thiên Bình tháo gỡ nút thắt

Sư Tử (23/7 - 22/8)

Sư Tử có thể nhận ra một điều quan trọng trong tuần này: không phải lúc nào tiến nhanh cũng là tiến đúng hướng. Trong công việc, một kế hoạch đang triển khai có thể cần điều chỉnh về cách tiếp cận. Đừng xem đây là dấu hiệu thất bại. Việc thay đổi chiến thuật sớm giúp bạn tiết kiệm thời gian và tránh phải sửa chữa nhiều hơn về sau.

Tài chính khá tích cực nếu bạn kiểm soát được những khoản chi phục vụ sở thích cá nhân. Một khoản đầu tư cho hình ảnh, kỹ năng hoặc công cụ làm việc có thể mang lại giá trị lâu dài.

Trong chuyện tình cảm, Sư Tử nên dành không gian để đối phương chia sẻ thay vì luôn là người dẫn dắt cuộc trò chuyện.

Xử Nữ (23/8 - 22/9)

Xử Nữ bước vào tháng 10 với nhu cầu sắp xếp lại những gì còn dang dở. Bạn có thể dành khá nhiều thời gian để hoàn thiện một dự án, chỉnh sửa hồ sơ hoặc giải quyết giấy tờ.

Điểm thuận lợi là khả năng tập trung của bạn khá tốt. Những việc cần sự chính xác, kiểm tra dữ liệu hoặc lập kế hoạch sẽ được xử lý hiệu quả.

Tài chính không có biến động quá lớn, nhưng một khoản chi liên quan đến công việc hoặc học tập có thể xuất hiện. Hãy xem đây là khoản đầu tư nếu nó thực sự giúp bạn tiết kiệm thời gian hoặc nâng cao năng lực.

Thiên Bình (23/9 - 23/10)

Thiên Bình có cơ hội tháo gỡ một vấn đề đã kéo dài từ tháng trước.Trong công việc, một cuộc trao đổi trực tiếp sẽ hiệu quả hơn hàng loạt tin nhắn. Nếu đang thương lượng, hãy chuẩn bị sẵn giới hạn và phương án thay thế trước khi bước vào cuộc nói chuyện.

Tài chính phù hợp với việc cân đối lại ngân sách. Bạn có thể phát hiện một khoản tiền đang bị sử dụng kém hiệu quả và nhanh chóng điều chỉnh.

Về tình cảm, người độc thân có thể gặp một đối tượng thông qua môi trường công việc hoặc bạn bè. Với các cặp đôi, sự rõ ràng sẽ giúp hai người tránh những hiểu lầm không đáng có.

Bọ Cạp (24/10 - 21/11)

Bọ Cạp có một tuần thiên về xây dựng vị thế. Thay vì xuất hiện quá nhiều, bạn có thể tập trung làm tốt một việc quan trọng và để kết quả lên tiếng.

Một nhiệm vụ mới có khả năng giúp bạn tiếp cận sâu hơn với lĩnh vực đang theo đuổi. Nếu làm việc với khách hàng hoặc đối tác, hãy chú ý đến những chi tiết nhỏ trong quá trình trao đổi.

Tài chính có dấu hiệu ổn định hơn khi bạn bắt đầu kiểm soát được những khoản chi trước đây thường bị bỏ qua.

Trong tình cảm, Bọ Cạp có xu hướng nhìn mọi thứ thực tế hơn. Người độc thân có thể nhận ra mình đang tìm kiếm một mối quan hệ có sự đồng hành lâu dài thay vì chỉ cảm xúc nhất thời.

*Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo