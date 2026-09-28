Horoscope 28/9 - 4/10: Sư Tử thử lùi lại một bước, Xử Nữ thoát khỏi vòng lặp

Sư Tử (23/7 - 22/8)

Sư Tử nên thử lùi lại một bước để quan sát thay vì chủ động đứng ra xử lý mọi chuyện. Một vấn đề trong công việc có thể được giải quyết tốt hơn nếu bạn để người trực tiếp phụ trách đưa ra phương án trước.

Điều này không có nghĩa bạn mất vai trò dẫn dắt. Ngược lại, việc biết khi nào nên can thiệp và khi nào nên trao quyền sẽ giúp công việc vận hành nhẹ nhàng hơn.

Tài chính ổn định, nhưng một khoản mua sắm phục vụ sở thích cá nhân dễ khiến ngân sách vượt dự kiến.

Xử Nữ (23/8 - 22/9)

Xử Nữ cần thoát khỏi một vòng lặp quen thuộc: Sửa mãi một thứ vốn đã đủ tốt. Một bài viết, bản kế hoạch hoặc sản phẩm có thể đang bị trì hoãn chỉ vì bạn muốn chỉnh sửa thêm lần nữa.

Hãy đặt một mốc hoàn thành rõ ràng và chấp nhận phiên bản có thể sử dụng được thay vì tiếp tục tối ưu vô hạn.

Tài chính khá cân bằng. Đây cũng là thời điểm phù hợp để hoàn thành một khóa học, hồ sơ hoặc thủ tục đã bị bỏ dở.

Thiên Bình (23/9 - 23/10)

Tuần này Thiên Bình cần chốt một lựa chọn đã cân nhắc quá lâu. Hai phương án đều có ưu điểm, nhưng việc giữ cả hai khả năng cùng lúc đang khiến bạn mất thêm thời gian.

Hãy đặt ra ba tiêu chí quan trọng nhất và quyết định dựa trên chúng. Đặc biệt, trong công việc, một lựa chọn rõ ràng sẽ giúp bạn chủ động hơn trong những tuần tiếp theo.

Tài chính không có biến động lớn. Bạn nên tránh mua một món đồ đắt tiền chỉ vì đang phân vân quá lâu và muốn “chốt cho xong”.

Bọ Cạp (24/10 - 21/11)

Bọ Cạp có xu hướng đào lại một kế hoạch cũ. Một ý tưởng từng bỏ dở nay có thể trở nên khả thi hơn nhờ nguồn lực hoặc kinh nghiệm bạn đã tích lũy.

Trong công việc, hãy kiểm tra lại những tài liệu, mối liên hệ hoặc dự án từng lưu trữ. Có thể bạn đang sở hữu một thứ hữu ích hơn những gì mình nghĩ.

Tài chính phù hợp với việc tận dụng nguồn lực sẵn có thay vì mua mới. Nếu đang kinh doanh, khách hàng cũ cũng đáng được chăm sóc lại.

*Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo