Horoscope 28/9 - 4/10: Cự Giải đừng ngại từ chối, Kim Ngưu đặt giới hạn chi tiêu

Bạch Dương (21/3 - 19/4)

Tuần này, Bạch Dương nên thử làm ít nhưng sâu. Một nhiệm vụ quan trọng có thể bị kéo dài nếu bạn tiếp tục chia sự tập trung cho quá nhiều việc cùng lúc. Hãy chọn một đầu việc cần hoàn thành trước và xử lý dứt điểm.

Trong công việc, khoảng giữa tuần thích hợp để chỉnh lại cách phân chia thời gian hoặc quy trình làm việc. Bạn có thể bất ngờ nhận ra một việc vốn mất hai giờ hoàn toàn có thể rút xuống còn một giờ nếu bỏ bớt những bước không cần thiết.

Tài chính chưa có biến động lớn, nhưng một khoản chi liên quan đến công cụ làm việc hoặc học tập có thể xuất hiện.

Kim Ngưu (20/4 - 20/5)

Kim Ngưu bước vào tuần mới với bài toán giữ tiền thay vì kiếm thêm. Một vài khoản chi nhỏ có xu hướng xuất hiện liên tục, từ ăn uống, mua sắm đến những món đồ “thấy thích thì mua”.

Đây là lúc bạn nên đặt giới hạn chi tiêu cho từng nhóm thay vì chỉ nhìn số dư cuối tháng. Nếu đang có một mục tiêu tài chính cụ thể, tuần này rất thích hợp để bắt đầu tách riêng khoản tiền đó.

Công việc khá ổn định. Một nhiệm vụ tưởng đơn giản lại cần nhiều thời gian hơn dự kiến, vì vậy đừng nhận thêm việc khi lịch trình đã kín.

Song Tử (21/5 - 21/6)

Song Tử có thể đứng trước một ngã rẽ nhỏ trong kế hoạch. Một lời mời, thông tin mới hoặc thay đổi từ người khác khiến bạn phải cân nhắc lại hướng đi ban đầu.

Đừng vội xem đây là sự xáo trộn. Nếu phương án mới giúp bạn tiết kiệm thời gian hoặc tiếp cận đúng đối tượng hơn, việc thay đổi giữa chừng hoàn toàn đáng cân nhắc.

Công việc đặc biệt phù hợp với các hoạt động cần giao tiếp, thuyết trình, viết lách hoặc xử lý thông tin. Tài chính có thể xuất hiện một khoản thu nhỏ từ công việc phụ.

Cự Giải (22/6 - 22/7)

Cự Giải có một tuần dành cho việc sắp xếp lại không gian sống và lịch sinh hoạt. Một căn phòng gọn hơn, lịch làm việc rõ hơn hoặc thói quen ngủ nghỉ đều đặn có thể cải thiện đáng kể hiệu suất của bạn.

Trong công việc, đừng ôm phần việc của người khác chỉ vì ngại từ chối. Nếu có nhiệm vụ phát sinh, hãy thống nhất lại thời hạn trước khi nhận.

Một khoản chi cho gia đình hoặc nhà cửa có thể xuất hiện, nhưng nằm trong khả năng kiểm soát nếu bạn lên ngân sách từ đầu.

*Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo