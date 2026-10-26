Horoscope 26/10 - 1/11: Xử Nữ chi tiêu thông minh, Bọ Cạp lưu ý các thỏa thuận

Sư Tử

Tuần này, Sư Tử có thể đứng trước cơ hội tham gia một dự án mới, nhận thêm nhiệm vụ hoặc thử sức ở vị trí đòi hỏi nhiều trách nhiệm hơn. Thay vì chỉ quan tâm đến việc mình có thể làm tốt đến đâu, bạn nên xác định rõ kết quả cần đạt và nguồn lực hiện có. Nếu đang làm việc nhóm, hãy thống nhất ngay từ đầu về tiến độ, phần việc của từng người và thời hạn bàn giao để tránh tình trạng đến phút cuối mới phát hiện thiếu sót.

Về tài chính, Sư Tử nên cân nhắc kỹ những khoản chi phục vụ sở thích cá nhân, nhất là khi cuối tháng có nhiều lời mời mua sắm hoặc vui chơi. Trong chuyện tình cảm, một buổi hẹn được chuẩn bị chu đáo hoặc cuộc trò chuyện về kế hoạch sắp tới sẽ giúp hai người hiểu nhau hơn.

Xử Nữ

Xử Nữ có thể nhận ra rằng việc học thêm một kỹ năng chỉ thực sự có ích khi được áp dụng vào công việc hằng ngày. Nếu đang học ngoại ngữ, sử dụng công cụ mới hoặc chuẩn bị hồ sơ ứng tuyển, đây là lúc bạn nên tạo ra một sản phẩm cụ thể: Hoàn thành bài kiểm tra, làm thử một dự án hoặc cập nhật hồ sơ năng lực. Kết quả thực tế sẽ giúp bạn đánh giá tiến bộ rõ ràng hơn là chỉ dựa vào cảm giác mình đã cố gắng.

Về tiền bạc, hãy kiểm tra các khoản thanh toán định kỳ, chi phí đăng ký dịch vụ và những món đồ đã mua nhưng ít sử dụng. Với các mối quan hệ, Xử Nữ nên tránh biến lời góp ý thành danh sách những điều người khác làm chưa tốt. Nói rõ điều cần thay đổi kèm phương án cụ thể sẽ giúp cuộc trao đổi dễ đi đến thống nhất hơn.

Thiên Bình

Thiên Bình có thể phải điều chỉnh lịch trình vì một cuộc hẹn thay đổi, kế hoạch nhóm phát sinh yêu cầu mới hoặc cơ hội bất ngờ xuất hiện. Đừng vội xem đây là trở ngại. Nếu đang tìm việc, muốn đổi môi trường làm việc hoặc cân nhắc một khóa học, bạn có thể dành thời gian trao đổi với người có kinh nghiệm để biết rõ điều kiện, chi phí và triển vọng trước khi quyết định.

Trong công việc, việc sắp xếp lại thứ tự ưu tiên sẽ giúp Thiên Bình tránh dành quá nhiều thời gian cho những nhiệm vụ ít ảnh hưởng đến kết quả chung. Về tình cảm, nếu hai người đang bất đồng về cách sử dụng thời gian hoặc chi tiêu, hãy đưa ra một phương án cụ thể để cùng giải quyết vấn đề.

Bọ Cạp

Tuần này, Bọ Cạp nên chú ý đến những thỏa thuận liên quan đến công việc và tiền bạc. Nếu được đề nghị hợp tác, nhận thêm việc hoặc tham gia một kế hoạch chung, hãy hỏi rõ trách nhiệm, quyền lợi, thời hạn và cách xử lý khi có phát sinh. Đừng chỉ dựa vào lời hứa hoặc sự tin tưởng cá nhân; những thông tin được xác nhận rõ ràng sẽ giúp bạn tránh rắc rối về sau.

Đây cũng là thời điểm phù hợp để rà soát mục tiêu tài chính cuối năm. Bọ Cạp có thể lập danh sách các khoản cần thanh toán, số tiền muốn tiết kiệm và những chi phí chưa thực sự cần thiết. Trong tình cảm, một vấn đề từng bị bỏ qua có thể quay lại nếu hai người chưa thống nhất cách giải quyết. Thay vì nhắc lại chuyện cũ, hãy tập trung vào điều mỗi người mong muốn thay đổi từ hiện tại.

*Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo