Horoscope 26/10 - 1/11: Song Tử nhận tin vui bất ngờ, Cự Giải đừng trì hoãn thêm

Bạch Dương

Bạch Dương có thể nhận được lời mời tham gia một dự án, hỗ trợ đồng nghiệp hoặc thử sức với nhiệm vụ nằm ngoài công việc quen thuộc. Điều đáng cân nhắc không chỉ là mức độ hấp dẫn của cơ hội, mà còn là những gì bạn có thể học được sau khi hoàn thành. Nếu đang muốn thay đổi công việc, hãy tận dụng tuần này để cập nhật CV, xem lại yêu cầu tuyển dụng và liên hệ với những người có thể cung cấp thông tin hữu ích.

Về tài chính, Bạch Dương nên phân biệt rõ khoản chi phục vụ công việc với khoản mua sắm tùy hứng. Một thiết bị mới hay khóa học có thể đáng đầu tư nếu giải quyết được nhu cầu cụ thể. Trong tình cảm, một kế hoạch đi chơi ngắn hoặc cùng nhau thực hiện công việc còn dang dở sẽ giúp hai người có thêm thời gian gắn kết.

Kim Ngưu

Cuối tháng là dịp Kim Ngưu nhìn rõ tình hình thu chi. Nếu bạn liên tục phát sinh các khoản mua sắm nhỏ, hãy kiểm tra lại lịch sử giao dịch để tìm ra khoản nào đang chiếm nhiều ngân sách nhất. Việc này đặc biệt hữu ích nếu bạn có kế hoạch mua món đồ giá trị lớn hoặc chuẩn bị cho một chuyến đi trong tháng 11.

Trong công việc, Kim Ngưu có thể cần điều chỉnh cách phân bổ thời gian giữa nhiệm vụ thường ngày và một kế hoạch dài hạn. Bạn nên dành một khoảng thời gian cố định trong tuần để xử lý việc quan trọng. Với chuyện tình cảm, đây cũng là lúc phù hợp để hai người bàn về những dự định thực tế.

Song Tử

Song Tử có thể nhận được phản hồi về hồ sơ, kết quả công việc hoặc thông tin liên quan đến một cơ hội mà bạn đã chờ đợi. Nếu tin vui xuất hiện, đừng chỉ dừng lại ở sự hào hứng ban đầu. Hãy kiểm tra các điều kiện đi kèm, thời hạn phản hồi và những việc cần chuẩn bị tiếp theo để không bỏ lỡ bước quan trọng.

Nếu đang học tập, tuần này phù hợp để Song Tử xử lý những đầu việc có hạn chót gần nhất, chẳng hạn hoàn thiện bài thuyết trình, nộp hồ sơ hoặc thống nhất lịch làm việc nhóm. Về tài chính, nên thận trọng với những lời quảng cáo hứa hẹn lợi ích nhanh chóng. Trong các mối quan hệ, một cuộc trò chuyện thẳng thắn về lịch trình hoặc kỳ vọng sẽ giúp hạn chế hiểu lầm do đôi bên quá bận rộn.

Cự Giải

Cự Giải có cơ hội nhận ra giá trị của những nỗ lực âm thầm trong thời gian qua. Một nhiệm vụ được hoàn thành đúng hạn, phản hồi tích cực của khách hàng hoặc lời đề nghị tiếp tục hợp tác có thể trở thành tín hiệu đáng mừng. Nếu đang làm việc trong tập thể, hãy lưu lại kết quả cụ thể và chủ động chia sẻ khi cần báo cáo tiến độ. Điều này giúp người khác hiểu rõ đóng góp của bạn thay vì chỉ nhìn vào thành quả chung.

Về cuộc sống cá nhân, Cự Giải nên dành thời gian giải quyết những việc đã trì hoãn trong gia đình, từ sắp xếp không gian sống đến thống nhất kế hoạch chi tiêu. Những việc tưởng nhỏ nhưng được xử lý dứt điểm sẽ giúp bạn nhẹ gánh khi bước sang tháng mới.

*Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo