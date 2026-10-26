Horoscope 26/10 - 1/11: Ma Kết vượt áp lực công việc, Song Ngư mạnh dạn thử sức

Nhân Mã

Nhân Mã có thể nảy ra một ý tưởng mới liên quan đến công việc, học tập hoặc kế hoạch cá nhân. Tuy nhiên, thay vì tiếp tục tìm kiếm cảm hứng, bạn nên bắt tay vào bước đầu tiên: lập dàn ý cho dự án, tìm hiểu chi phí cần thiết hoặc liên hệ với người có thể hỗ trợ. Một kế hoạch được thử nghiệm ở quy mô nhỏ sẽ giúp bạn biết ý tưởng có khả thi hay không trước khi dành quá nhiều thời gian và tiền bạc.

Nếu đang làm việc nhóm, Nhân Mã nên thống nhất tiêu chí hoàn thành ngay từ đầu để tránh tình trạng mỗi người hiểu nhiệm vụ theo một cách khác nhau. Về tài chính, hãy chú ý các khoản chi cho hoạt động giải trí cuối tháng. Bạn vẫn có thể tận hưởng thời gian rảnh mà không cần vượt ngân sách đã đặt ra.

Ma Kết

Ma Kết có thể nhận ra một nhiệm vụ đang kéo dài không phải vì thiếu nỗ lực, mà vì quy trình thực hiện chưa hợp lý. Nếu liên tục phải sửa báo cáo, chờ phản hồi hoặc xử lý cùng một lỗi nhiều lần, hãy xác định chính xác công đoạn gây chậm trễ. Trao đổi lại với người phụ trách hoặc thay đổi cách theo dõi tiến độ có thể giúp bạn tiết kiệm đáng kể thời gian.

Về tài chính, hãy kiểm tra các khoản cần thanh toán trước khi lập kế hoạch mua sắm mới. Trong tình cảm, sự quan tâm thể hiện qua hành động cụ thể như giữ đúng lời hứa hoặc chủ động sắp xếp thời gian sẽ có ý nghĩa hơn những lời nói chung chung.

Bảo Bình

Bảo Bình có thể gặp một vấn đề mà cách giải quyết quen thuộc không còn hiệu quả. Thay vì tự tìm câu trả lời trong thời gian dài, bạn nên tham khảo kinh nghiệm từ đồng nghiệp, bạn học hoặc người từng xử lý tình huống tương tự. Một góc nhìn khác có thể giúp bạn phát hiện phương án tiết kiệm thời gian hoặc giảm bớt những bước không cần thiết.

Nếu đang phát triển một dự án cá nhân, tuần này phù hợp để lấy ý kiến từ những người sẽ trực tiếp sử dụng sản phẩm hoặc dịch vụ của bạn. Đừng chỉ hỏi họ có thích ý tưởng hay không; hãy tìm hiểu điều gì khiến họ muốn sử dụng và điểm nào cần cải thiện.

Trong các mối quan hệ, Bảo Bình nên chú ý đến sự khác biệt giữa điều mình cho là hợp lý và điều người khác thực sự cần. Một lời đề nghị hỗ trợ đúng lúc có thể hiệu quả hơn việc tự quyết định thay cho đối phương.

Song Ngư

Song Ngư có thể đứng trước cơ hội thể hiện năng lực thông qua một nhiệm vụ mới, buổi thuyết trình hoặc công việc đòi hỏi bạn chủ động hơn thường lệ. Nếu cảm thấy chưa sẵn sàng, hãy chia phần việc thành những bước nhỏ để chuẩn bị: tìm tài liệu, luyện trình bày hoặc nhờ người có kinh nghiệm góp ý. Bạn không cần thành thạo mọi thứ ngay từ đầu, nhưng cần có kế hoạch rõ ràng để tiến bộ.

Về tài chính, Song Ngư nên cân nhắc kỹ trước khi mua sắm để cải thiện tâm trạng. Nếu đang muốn chi tiền cho một món đồ hoặc trải nghiệm mới, hãy kiểm tra ngân sách và dành thời gian so sánh lựa chọn. Trong chuyện tình cảm, việc nói rõ mong muốn về thời gian gặp gỡ hoặc cách duy trì liên lạc sẽ giúp hai người tránh những kỳ vọng không được chia sẻ.

*Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo