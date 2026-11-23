Nhân Mã

Mặt Trời đang ở Nhân Mã, mang đến cho bạn thêm động lực để mở rộng phạm vi hoạt động và thử sức với những mục tiêu mới. Nếu đang cân nhắc đăng ký một khóa học, tham gia cuộc thi hoặc bắt đầu dự án cá nhân, đây là thời điểm phù hợp để tìm hiểu và lên kế hoạch cụ thể. Nhân Mã cũng có thể nhận được lời mời tham gia một hoạt động tập thể, nơi bạn có cơ hội gặp gỡ những người có cùng sở thích hoặc định hướng.

Trong chuyện tình cảm, sự cởi mở sẽ giúp Nhân Mã tạo được không khí thoải mái, nhưng hãy dành thời gian tìm hiểu đối phương thay vì chỉ dựa vào cảm xúc nhất thời. Một cuộc trò chuyện chân thành có thể giúp mối quan hệ tiến triển tự nhiên hơn.

Ma Kết

Tuần này, Ma Kết có xu hướng quan tâm nhiều hơn đến vị trí và định hướng của mình trong công việc. Bạn có thể được giao thêm trách nhiệm, tham gia vào một kế hoạch quan trọng hoặc phải đưa ra lựa chọn liên quan đến mục tiêu nghề nghiệp. Đây là lúc thích hợp để nhìn lại những gì đã đạt được, đồng thời xác định kỹ năng nào cần bổ sung để tiến xa hơn.

Về tài chính, Ma Kết nên chú ý đến những khoản chi phục vụ công việc, học tập hoặc các kế hoạch dài hạn. Một quyết định đầu tư cho bản thân có thể mang lại giá trị, nhưng cần cân nhắc khả năng duy trì thay vì chỉ nhìn vào lợi ích trước mắt.

Bảo Bình

Những ý tưởng liên quan đến công nghệ, truyền thông hoặc hoạt động cộng đồng có thể trở thành tâm điểm chú ý của Bảo Bình trong tuần này. Bạn dễ tìm thấy cảm hứng từ những cuộc trao đổi với bạn bè, đồng nghiệp hoặc một nhóm có chung mối quan tâm. Nếu đang thực hiện dự án sáng tạo, hãy thử tiếp cận vấn đề từ một góc nhìn khác; giải pháp hiệu quả đôi khi đến từ việc kết hợp những ý tưởng tưởng chừng không liên quan.

Giữa tuần, kế hoạch chung có thể thay đổi khi xuất hiện thông tin hoặc yêu cầu mới. Bảo Bình nên chủ động cập nhật tiến độ với các thành viên để tránh xảy ra khoảng cách trong phối hợp.

Song Ngư

Song Ngư có thể dành tuần này để quan tâm đến những mục tiêu cá nhân và kế hoạch tài chính. Một khoản tiền, cơ hội hợp tác hoặc đề xuất công việc có thể khiến bạn cân nhắc về giá trị lâu dài. Nếu đang muốn cải thiện thu nhập, hãy thử nhìn lại những kỹ năng mình có thể khai thác, thay vì chỉ tập trung tìm kiếm một nguồn cơ hội bên ngoài. Đây cũng là thời điểm phù hợp để xây dựng kế hoạch chi tiêu cho tháng cuối năm.

Trong công việc và học tập, Song Ngư có thể nhận ra một số nhiệm vụ cần được ưu tiên lại. Việc hoàn thành từng phần nhỏ sẽ giúp bạn nhìn thấy tiến độ rõ ràng hơn.

*Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo