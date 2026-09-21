Horoscope 21/9 - 27/9: Xử Nữ nhận tin quan trọng, Bọ Cạp tài chính nhẹ nhõm

Sư Tử (23/7 - 22/8)

Tuần này, Sư Tử không cần trở thành trung tâm của bất kỳ cuộc vui nào. Thay vào đó, điều khiến bạn cảm thấy dễ chịu nhất có thể là một lịch trình ít người, ít cuộc hẹn và có nhiều khoảng trống hơn.

Công việc vẫn cần bạn hoàn thành trách nhiệm, nhưng hãy cân nhắc trước khi nhận lời tham gia thêm quá nhiều hoạt động. Một cuộc họp không cần thiết, một lời mời xã giao hoặc một nhiệm vụ vốn có thể giao lại cho người khác đều có thể lấy đi thời gian dành cho việc quan trọng.

Đây cũng là tuần thích hợp để Sư Tử xem lại lịch sinh hoạt. Nếu liên tục ngủ muộn, ăn uống thất thường hoặc không có khoảng nghỉ thực sự, hiệu suất làm việc sẽ khó duy trì.

Xử Nữ (23/8 - 22/9)

Xử Nữ có khả năng phát hiện một thông tin quan trọng mà trước đây mình chưa chú ý. Điều này có thể liên quan đến công việc, một kế hoạch học tập hoặc cách bạn đang phân bổ thời gian.

Khoảng giữa tuần, hãy dành thời gian kiểm tra lại dữ liệu, tài liệu hoặc các con số thay vì chỉ dựa vào ấn tượng ban đầu. Một chi tiết tưởng nhỏ có thể giúp bạn nhận ra nguyên nhân thực sự khiến một kế hoạch chưa đạt hiệu quả như mong muốn.

Tài chính phù hợp với việc lập ngân sách cho quý cuối năm. Hãy xác định trước những khoản chắc chắn phải chi để tránh đến cuối tháng mới phát hiện mình đã vượt ngân sách.

Thiên Bình (23/9 - 23/10)

Trong công việc, một quyết định dứt khoát sẽ giúp Thiên Bình tiết kiệm thời gian. Nếu tiếp tục trì hoãn vì sợ bỏ lỡ lựa chọn còn lại, bạn có thể khiến cả hai cơ hội đều trở nên khó nắm bắt.

Tài chính ổn định nhưng cần chú ý những khoản chi cho người khác. Thiên Bình có thể dễ đồng ý thanh toán hoặc mua giúp vì ngại từ chối.

Các mối quan hệ trong tuần này cũng cần sự rõ ràng. Một cuộc trò chuyện thẳng thắn có thể giúp bạn biết mình đang đứng ở đâu thay vì tiếp tục suy đoán.

Bọ Cạp (24/10 - 21/11)

Bọ Cạp có thể dành khá nhiều thời gian trong tuần để hoàn thành một vấn đề đã bị trì hoãn. Đó có thể là thủ tục, giấy tờ, một cuộc trao đổi chưa hoàn tất hoặc nhiệm vụ bạn liên tục để sang tuần sau.

Trong công việc, Bọ Cạp nên tập trung vào những nhiệm vụ có thời hạn rõ ràng. Những việc chưa cần giải quyết ngay có thể tạm để sau, nhường nguồn lực cho vấn đề cấp thiết.

Tài chính có dấu hiệu nhẹ nhõm hơn khi một khoản chi hoặc nghĩa vụ cũ được giải quyết. Đây cũng là thời điểm phù hợp để kiểm tra các khoản nợ nhỏ, phí định kỳ hoặc những cam kết tài chính đã tồn tại lâu.

*Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo