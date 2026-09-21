Horoscope 21/9 - 27/9: Song Ngư hạn chế ôm đồm, Bảo Bình chớ xem nhẹ lời góp ý

Nhân Mã (22/11 - 21/12)

Một chuyến đi ngắn, một buổi làm việc ở địa điểm khác hoặc đơn giản là thay đổi cách sắp xếp không gian làm việc có thể giúp Nhân Mã tìm lại cảm hứng. Đặc biệt, nếu đang mắc kẹt với một ý tưởng, đừng cố ngồi hàng giờ trước màn hình để tìm lời giải.

Trong công việc, tuần này phù hợp với những nhiệm vụ cần viết lách, nghiên cứu hoặc kết nối nhiều nguồn thông tin. Một cuộc trò chuyện với người có chuyên môn khác lĩnh vực có thể cho bạn góc nhìn mới.

Tài chính nên ưu tiên cho trải nghiệm thực sự có giá trị thay vì những khoản mua sắm ngẫu hứng.

Ma Kết (22/12 - 19/1)

Hãy kiểm tra lại lý do khiến Ma Kết bắt đầu. Nếu mục tiêu vẫn phù hợp, đây là lúc điều chỉnh thời hạn và chia nhỏ các bước thực hiện. Nếu hoàn cảnh đã thay đổi, bạn hoàn toàn có thể sửa mục tiêu mà không cần xem đó là thất bại.

Trong công việc, một nhiệm vụ dài hạn cần được chia thành những mốc cụ thể hơn. Đừng chỉ đặt mục tiêu “hoàn thành dự án”; hãy xác định tuần này phải xong phần nào, ai phụ trách và kết quả cần đạt ra sao.

Tài chính khá phù hợp để lập kế hoạch cho ba tháng cuối năm. Một bảng theo dõi đơn giản sẽ giúp Ma Kết nhìn rõ khoản tiền nào đang được sử dụng hiệu quả.

Bảo Bình (20/1 - 18/2)

Một ý tưởng khá khác thường có thể xuất hiện trong đầu Bảo Bình tuần này. Nó chưa chắc hoàn chỉnh, nhưng đáng để thử nghiệm.

Nếu liên quan đến công việc, hãy tạo một phiên bản nhỏ thay vì đầu tư toàn bộ nguồn lực ngay lập tức. Ví dụ, nếu muốn xây dựng một dự án nội dung mới, hãy thử một vài sản phẩm đầu tiên để xem phản hồi trước khi mở rộng.

Bảo Bình cũng có khả năng nhận được góp ý từ một người không cùng chuyên môn. Đừng vội bỏ qua ý kiến đó chỉ vì người này không làm trong lĩnh vực của bạn. Một góc nhìn bên ngoài đôi khi lại chỉ ra vấn đề mà người trong cuộc đã quen mắt.

Song Ngư (19/2 - 20/3)

Song Ngư thường dễ bị cuốn vào lịch trình của người khác, nhưng tuần này bạn cần lấy lại một phần thời gian cá nhân. Điều đó không nhất thiết phải là một chuyến đi hay hoạt động lớn.

Trong công việc, Song Ngư nên hạn chế nhận thêm nhiệm vụ chỉ vì ngại từ chối. Nếu lịch trình đã kín, hãy nói rõ thời hạn bạn có thể đáp ứng thay vì cố hoàn thành tất cả cùng lúc.

Tài chính khá ổn định. Một khoản chi cho sức khỏe, học tập hoặc sở thích cá nhân là hợp lý, miễn là nằm trong ngân sách đã đặt ra.

*Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo