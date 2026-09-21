Horoscope 21/9 - 27/9: Bạch Dương cần khoảng lặng, Kim Ngưu 'dọn kho' cảm xúc

Bạch Dương (21/3 - 19/4)

Bạch Dương thường quen với việc giải quyết mọi thứ càng nhanh càng tốt, nhưng tuần này lại không thích hợp để bạn liên tục tăng tốc. Một số nhiệm vụ cần được xử lý chậm và kỹ hơn, đặc biệt những việc liên quan đến giấy tờ, lịch trình hoặc phối hợp với nhiều người.

Khoảng đầu tuần, bạn có thể phát hiện một chi tiết trước đó bị bỏ sót. Thay vì khó chịu vì phải làm lại, hãy xem đây là cơ hội chỉnh sửa trước khi vấn đề trở nên lớn hơn. Từ giữa tuần, lịch trình sẽ thông thoáng hơn và bạn có thể quay lại với kế hoạch quan trọng của mình.

Về tài chính, nên tránh các quyết định mua sắm mang tính “thưởng cho bản thân” quá thường xuyên. Một khoản tiền dành cho nghỉ ngơi, chăm sóc không gian sống hoặc một sở thích cá nhân sẽ hợp lý hơn những món đồ mua chỉ vì thấy thích.

Kim Ngưu (20/4 - 20/5)

Kim Ngưu có thể bước vào tuần với một kế hoạch khá rõ ràng, nhưng đến giữa tuần lại xuất hiện thông tin khiến bạn phải điều chỉnh. Có thể là lịch làm việc thay đổi, một đối tác đưa ra yêu cầu mới hoặc ngân sách không còn giống dự tính ban đầu.

Đừng cố bảo vệ kế hoạch cũ chỉ vì đã đầu tư nhiều công sức vào nó. Khả năng thích nghi sẽ quan trọng hơn sự kiên định trong bảy ngày này. Nếu biết giữ lại phần cốt lõi và thay đổi cách thực hiện, bạn vẫn có thể đạt mục tiêu ban đầu mà không phải bắt đầu lại từ đầu.

Đây cũng là tuần phù hợp để Kim Ngưu sắp xếp lại đồ đạc, tài liệu, tài khoản hoặc những thứ đang chiếm quá nhiều không gian. Một cuộc “dọn kho” cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng sẽ giúp bạn dễ tập trung hơn.

Song Tử (21/5 - 21/6)

Song Tử có một tuần khá thú vị khi một lựa chọn tưởng đã chắc chắn lại bất ngờ xuất hiện phương án khác. Điều này có thể xảy ra trong công việc, học tập hoặc một kế hoạch cá nhân.

Đừng vội quyết định chỉ vì muốn mọi thứ nhanh chóng ổn định. Hãy dành ít nhất một khoảng thời gian để so sánh hai phương án, đặc biệt về thời gian, chi phí và khả năng phát triển lâu dài.

Tài chính có thể xuất hiện một nguồn thu nhỏ từ công việc từng làm trước đây. Đừng xem thường những mối quan hệ cũ; một người từng hợp tác với bạn có thể bất ngờ tìm đến.

Cự Giải (22/6 - 22/7)

Trong công việc, nếu đang làm dự án nhóm, hãy phân công rõ từng phần thay vì âm thầm làm thay người khác. Cách này không chỉ giảm áp lực mà còn giúp các thành viên có cơ hội thể hiện năng lực.

Cuối tuần, Cự Giải có thể dành thời gian cho gia đình hoặc sắp xếp lại không gian cá nhân. Một thay đổi nhỏ như bố trí lại bàn làm việc, loại bỏ đồ không dùng hoặc xây dựng lại lịch sinh hoạt có thể tạo cảm giác nhẹ nhõm đáng kể.

Tài chính không có biến động lớn. Đây là lúc phù hợp để rà soát các khoản chi định kỳ và cắt những dịch vụ bạn gần như không sử dụng.

*Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo