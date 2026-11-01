Horoscope 2/11 - 8/11: Bạch Dương có thêm nhiệm vụ, Cự Giải đừng tự suy diễn

Bạch Dương

Công việc của Bạch Dương có thể phát sinh thêm nhiệm vụ khi một kế hoạch tưởng đã hoàn tất lại cần chỉnh sửa. Thay vì làm nhanh để kịp tiến độ, bạn nên kiểm tra kỹ số liệu, thời hạn và phần việc của từng người. Nếu đang chờ phản hồi từ cấp trên, hãy chủ động hỏi rõ thay vì tự suy đoán.

Tài chính chưa có biến động lớn, nhưng những khoản chi nhỏ cho ăn uống, mua sắm hoặc đi lại có thể cộng dồn đáng kể. Trong tình cảm, nếu có bất đồng, đừng biến chuyện phân chia thời gian thành cuộc tranh luận ai đúng ai sai.

Kim Ngưu

Kim Ngưu nên dành đầu tuần để kiểm tra ngân sách tháng 11, nhất là các khoản thanh toán định kỳ và chi phí đã lên kế hoạch. Nếu đang cân nhắc mua món đồ có giá trị cao, hãy so sánh ít nhất hai lựa chọn và xác định mức tiền thực sự có thể chi trả.

Trong công việc, cách làm chắc chắn giúp bạn hạn chế sai sót, nhưng đừng vì muốn mọi thứ hoàn hảo mà chậm bàn giao. Người độc thân có thể gặp một người phù hợp qua môi trường làm việc hoặc nhóm bạn quen; hãy tìm hiểu từ từ, không cần vội xác định mối quan hệ.

Song Tử

Song Tử có lợi thế khi cần trao đổi, thuyết phục hoặc kết nối nhiều người để hoàn thành công việc. Tuy nhiên, nếu nhận nhiều nhiệm vụ cùng lúc, bạn dễ bỏ sót một đầu việc quan trọng. Hãy ghi rõ việc nào cần hoàn thành trước ngày cuối tuần và việc nào có thể lùi lại.

Về tiền bạc, đây chưa phải lúc nên chi tiêu chỉ vì một lời quảng cáo hấp dẫn. Nếu đang tìm cơ hội tăng thu nhập, bạn có thể bắt đầu bằng việc tận dụng kỹ năng sẵn có thay vì đầu tư vào một hướng hoàn toàn mới. Trong tình cảm, một cuộc trò chuyện thẳng thắn sẽ hữu ích hơn việc chờ đối phương tự hiểu ý mình.

Cự Giải

Cự Giải nên tập trung xử lý những công việc cần sự tỉ mỉ như hoàn thiện hồ sơ, kiểm tra thông tin hoặc sắp xếp lại quy trình. Nếu làm việc nhóm, hãy thống nhất trách nhiệm ngay từ đầu để tránh phải sửa phần việc của người khác vào phút cuối.

Tài chính có thể cần ưu tiên cho gia đình hoặc những nhu cầu thiết yếu. Bạn nên xác định khoản nào thực sự cần chi trước khi dùng tiền tiết kiệm. Với chuyện tình cảm, nếu cảm thấy đối phương ít quan tâm hơn thường lệ, hãy nói rõ điều khiến bạn bận lòng thay vì giữ im lặng rồi tự suy diễn.

*Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo