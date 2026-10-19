Horoscope 19/10 - 25/10: Ma Kết cư xử mềm mỏng hơn, Song Ngư không còn chần chừ

Nhân Mã (22/11 - 21/12)

Nhân Mã có thể nhận được thông tin về một dự án, khóa học hoặc cơ hội hợp tác phù hợp với định hướng nghề nghiệp. Nếu đang muốn thay đổi công việc, hãy dành thời gian cập nhật hồ sơ, tổng hợp kinh nghiệm và tìm hiểu yêu cầu tuyển dụng thay vì chỉ chờ tin tức từ các mối quan hệ.

Trong công việc hiện tại, những nhiệm vụ giúp bạn tiếp xúc với khách hàng mới hoặc học một quy trình khác sẽ mang lại kinh nghiệm hữu ích. Tuy nhiên, hãy thống nhất rõ thời gian và trách nhiệm trước khi nhận thêm việc.

Tài chính cần được cân đối nếu bạn đang dự định đi du lịch, tham gia một khóa học hoặc mua sắm cho sở thích cá nhân. Hãy xác định tổng ngân sách trước khi đặt cọc.

Ma Kết (22/12 - 19/1)

Ma Kết nên tận dụng tuần này để rà soát tiến độ công việc trước khi tháng 10 bước vào giai đoạn cuối. Nếu đang có nhiều nhiệm vụ cùng hạn chót, hãy xác định việc nào ảnh hưởng trực tiếp đến kết quả chung và hoàn thành trước. Cách làm này cũng giúp bạn chủ động hơn khi cấp trên yêu cầu cập nhật tiến độ.

Tài chính phù hợp với việc đánh giá lại mục tiêu tiết kiệm. Bạn có thể kiểm tra các khoản chi cố định và xác định số tiền cần dành riêng cho những kế hoạch trong tháng 11, tháng 12.

Trong tình cảm, Ma Kết nên tránh chỉ thể hiện sự quan tâm bằng cách giải quyết vấn đề thực tế. Một cuộc trò chuyện không bị công việc chen ngang sẽ giúp bạn và đối phương gần gũi hơn.

Bảo Bình (20/1 - 18/2)

Một ý tưởng liên quan đến công việc hoặc nguồn thu phụ có thể thu hút sự chú ý của Bảo Bình trong tuần này. Nếu làm trong lĩnh vực sáng tạo, truyền thông, công nghệ hoặc kinh doanh, bạn nên thử xây dựng một bản kế hoạch nhỏ để kiểm tra tính khả thi trước khi đầu tư nhiều thời gian và tiền bạc.

Về tài chính, nếu đang muốn kiếm thêm từ kỹ năng riêng, hãy xác định dịch vụ cụ thể, mức giá và nhóm khách hàng phù hợp. Một kế hoạch rõ ràng sẽ giúp bạn đánh giá khả năng tạo thu nhập thực tế.

Chuyện tình cảm khá thuận lợi khi bạn chủ động sắp xếp thời gian. Người độc thân có thể bắt đầu tìm hiểu một người qua cộng đồng chung sở thích.

Song Ngư (19/2 - 20/3)

Song Ngư có thể cần đưa ra quyết định liên quan đến một kế hoạch cá nhân đã kéo dài nhiều tuần. Nếu đang phân vân giữa hai lựa chọn, hãy so sánh thời gian, chi phí và lợi ích của từng phương án thay vì chỉ dựa vào cảm xúc nhất thời.

Trong công việc, một nhiệm vụ sáng tạo hoặc yêu cầu xử lý tình huống linh hoạt có thể giúp bạn phát huy thế mạnh. Tuy nhiên, nếu nhận được yêu cầu chưa rõ ràng, hãy hỏi lại về mục tiêu và thời hạn để tránh mất công làm lại.

Tài chính nên ưu tiên các khoản thiết yếu và mục tiêu tiết kiệm. Nếu có ý định mua một món đồ giá trị, hãy kiểm tra xem khoản chi đó có ảnh hưởng đến kế hoạch trong tháng tới hay không.

*Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo