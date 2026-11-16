Horoscope 16/11 - 22/11: Sư Tử tài chính ổn định, Bọ Cạp tập trung vào một mục tiêu

Sư Tử (23/7 - 22/8)

Sư Tử có thể được giao phụ trách một đầu việc cần sự phối hợp của nhiều người. Đây là dịp để bạn thể hiện khả năng tổ chức, nhưng kết quả sẽ phụ thuộc vào cách phân công và theo sát tiến độ. Đừng ôm hết trách nhiệm chỉ vì muốn mọi thứ diễn ra đúng ý mình.

Nếu đang chờ phản hồi về công việc, dự án hoặc một đề xuất đã gửi trước đó, bạn nên chủ động hỏi lại để nắm tình hình. Tài chính tương đối ổn định, nhưng cần hạn chế chi tiêu cho những hoạt động giải trí vượt ngân sách.

Xử Nữ (23/8 - 22/9)

Xử Nữ nên chú ý đến những chi tiết tưởng nhỏ nhưng có thể ảnh hưởng trực tiếp đến kết quả công việc. Một bản kế hoạch, báo cáo hoặc thỏa thuận cần được kiểm tra kỹ trước khi gửi đi. Nếu phát hiện sai sót, hãy xử lý ngay thay vì chờ người khác nhắc nhở.

Tuần này cũng phù hợp để bạn điều chỉnh cách quản lý tiền bạc, đặc biệt nếu đang có nhiều khoản chi cùng lúc. Hãy lập danh sách những khoản cần thanh toán và xác định mức chi tối đa cho từng việc. Trong tình cảm, đừng chỉ thể hiện sự quan tâm bằng cách nhắc nhở hoặc góp ý; đôi khi đối phương cần được lắng nghe nhiều hơn.

Thiên Bình (23/9 - 23/10)

Thiên Bình có thể đứng trước một cuộc thương lượng về quyền lợi, trách nhiệm hoặc kế hoạch hợp tác. Thay vì đồng ý để giữ hòa khí, bạn nên nói rõ mong muốn và những điều mình có thể đáp ứng. Sự rõ ràng ngay từ đầu sẽ giúp hạn chế những bất đồng về sau.

Về tài chính, một khoản tiền liên quan đến công việc hoặc hoạt động cá nhân có thể cần được tính toán lại. Bạn nên giữ lại một phần dự phòng thay vì sử dụng toàn bộ ngân sách cho kế hoạch trước mắt. Với người độc thân, một cuộc gặp gỡ qua hoạt động tập thể có thể mở ra cơ hội làm quen mới.

Bọ Cạp (24/10 - 21/11)

Bọ Cạp nên chủ động hơn trong những vấn đề đã kéo dài nhiều tuần. Nếu đang cân nhắc đổi công việc, đề xuất một ý tưởng hoặc chấm dứt một thỏa thuận không còn phù hợp, đây là lúc bạn cần thu thập đủ thông tin và xác định hướng đi cụ thể.

Trong công việc, hãy tập trung vào một mục tiêu quan trọng thay vì phân tán sức lực cho quá nhiều nhiệm vụ. Tài chính cần được kiểm soát, nhất là các khoản chi phát sinh từ sở thích cá nhân. Trong tình cảm, nếu có điều chưa hài lòng, bạn nên trao đổi trực tiếp thay vì im lặng và chờ đối phương tự nhận ra.

*Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo