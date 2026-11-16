Horoscope 16/11 - 22/11: Cơ hội tìm đến Song Tử, Cự Giải sắp xếp lại thứ tự ưu tiên

Bạch Dương (21/3 - 19/4)

Bạch Dương có một tuần cần ưu tiên việc hoàn thành hơn là bắt đầu quá nhiều kế hoạch mới. Nếu đang theo đuổi một dự án, bạn nên rà soát tiến độ, thống nhất lại trách nhiệm với những người cùng thực hiện và xử lý các phần việc bị chậm. Một cuộc trao đổi thẳng thắn có thể giúp bạn tháo gỡ khúc mắc đã kéo dài từ trước.

Tài chính chưa có biến động lớn, nhưng bạn nên kiểm tra các khoản chi định kỳ và tránh mua sắm theo cảm hứng. Trong tình cảm, hãy chủ động dành thời gian cho người thân thay vì chỉ liên lạc khi đã hoàn thành công việc.

Kim Ngưu (20/4 - 20/5)

Tuần này, Kim Ngưu có thể phải đưa ra lựa chọn liên quan đến tiền bạc hoặc một kế hoạch cá nhân. Nếu được rủ góp vốn, mua sắm món đồ giá trị lớn hay tham gia một dự án mới, bạn nên tìm hiểu kỹ điều kiện trước khi quyết định. Đừng để lời giới thiệu hấp dẫn khiến mình bỏ qua những chi tiết quan trọng.

Trong công việc, đây là thời điểm phù hợp để bạn đề xuất cách làm giúp tiết kiệm thời gian hoặc chi phí. Người độc thân có thể gặp một đối tượng thú vị thông qua bạn bè hoặc môi trường làm việc. Tuy nhiên, hãy tìm hiểu thêm thay vì vội đánh giá mức độ phù hợp chỉ sau vài lần trò chuyện.

Song Tử (21/5 - 21/6)

Song Tử có cơ hội mở rộng công việc thông qua một lời mời hợp tác, dự án ngắn hạn hoặc cuộc trao đổi với người có kinh nghiệm. Nếu đang muốn thay đổi môi trường làm việc, bạn nên cập nhật hồ sơ, tìm hiểu yêu cầu tuyển dụng và chủ động kết nối với những người trong lĩnh vực mình quan tâm.

Dù vậy, đừng nhận lời quá nhanh khi chưa nắm rõ khối lượng công việc và quyền lợi. Tài chính có thể phát sinh khoản chi cho học tập, thiết bị hoặc công cụ phục vụ công việc. Trong chuyện tình cảm, một cuộc trò chuyện rõ ràng sẽ giúp hai người tránh hiểu lầm không đáng có.

Cự Giải (22/6 - 22/7)

Cự Giải nên dành tuần này để sắp xếp lại lịch trình và giải quyết những trách nhiệm cá nhân đang bị trì hoãn. Bạn có thể được giao thêm việc hoặc phải hỗ trợ một đồng nghiệp, nhưng cần xác định rõ giới hạn để không ảnh hưởng đến nhiệm vụ chính.

Về tài chính, hãy ưu tiên các khoản thiết yếu và cân nhắc kỹ trước khi cho vay hoặc đứng ra chi trả thay người khác. Trong gia đình, một vấn đề liên quan đến kế hoạch chung có thể cần được bàn bạc cụ thể. Thay vì tự quyết định, bạn nên hỏi ý kiến các thành viên để tìm phương án phù hợp với tất cả.

*Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo