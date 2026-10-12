Horoscope 12/10 - 18/10: Xử Nữ hạn chế tranh cãi, Bọ Cạp tìm kiếm cộng sự phù hợp

Sư Tử (23/7 - 22/8)

Sư Tử bước vào tuần mới với cơ hội đưa một kế hoạch từ ý tưởng sang hành động. Nếu thời gian trước bạn còn chờ thêm thông tin hoặc sự đồng thuận từ người khác, tuần này mọi thứ bắt đầu rõ ràng hơn.

Trong công việc, khả năng thuyết phục và dẫn dắt giúp bạn nhận được sự ủng hộ. Một cuộc họp hoặc buổi trao đổi quan trọng có thể mở đường cho bước tiến tiếp theo.

Tài chính có thêm tín hiệu tích cực từ hiệu quả công việc. Tuy nhiên, hãy ưu tiên tích lũy một phần thay vì chi tiêu để duy trì hình ảnh.

Tình cảm khá sôi động. Người độc thân dễ trở thành tâm điểm chú ý trong một nhóm bạn hoặc môi trường công việc.

Xử Nữ (23/8 - 22/9)

Sau thời gian thu thập thông tin, Xử Nữ có thể bước vào giai đoạn chốt kế hoạch. Đây là lúc bạn cần ngừng chỉnh sửa quá nhiều và bắt đầu triển khai.

Công việc thuận lợi với những nhiệm vụ cần sự chính xác. Một kết quả tốt có thể đến từ chính những chi tiết mà người khác bỏ qua.

Tài chính ổn định. Nếu đang cân nhắc một khoản đầu tư cho kỹ năng hoặc công cụ làm việc, hãy ưu tiên thứ có khả năng sử dụng lâu dài.

Tình cảm mang màu sắc thực tế. Người độc thân có thể bị thu hút bởi một người có mục tiêu sống rõ ràng. Các cặp đôi nên cùng nhau giải quyết một vấn đề cụ thể thay vì tranh luận ai đúng ai sai.

Thiên Bình (23/9 - 23/10)

Thiên Bình có một tuần nổi bật về hợp tác và thương lượng. Một người có thể mang đến cho bạn thông tin hoặc lời đề nghị giúp giải quyết vấn đề đang tồn tại.

Trong công việc, đừng ngại đưa ra điều kiện rõ ràng. Khả năng cân bằng lợi ích giữa các bên là lợi thế lớn của bạn.

Tài chính có xu hướng ổn định hơn khi bạn kiểm soát tốt các khoản chi. Nếu có kế hoạch mua sắm lớn, nên so sánh nhiều lựa chọn trước khi quyết định.

Về tình cảm, một mối quan hệ có thể bước sang giai đoạn rõ ràng hơn. Người độc thân nên chú ý đến những người chủ động tìm cách duy trì cuộc trò chuyện với bạn.

Bọ Cạp (24/10 - 21/11)

Bọ Cạp có thể nhận ra một chiến thuật cũ không còn phù hợp. Thay vì cố gắng kiểm soát mọi thứ, bạn sẽ đạt hiệu quả cao hơn khi phân quyền hoặc tìm người hỗ trợ.

Trong công việc, một nhiệm vụ khó có thể trở nên dễ xử lý hơn nếu bạn chia nhỏ mục tiêu. Đây cũng là tuần thích hợp để xây dựng lại cách quản lý thời gian.

Tài chính ổn định và có khả năng xuất hiện khoản thu từ một công việc đã hoàn thành trước đó.

Chuyện tình cảm có chiều hướng sâu sắc. Bọ Cạp không còn muốn những mối quan hệ thiếu rõ ràng và bắt đầu ưu tiên sự tin tưởng, nhất quán.

*Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo