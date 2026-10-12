Horoscope 12/10 - 18/10: Nhân Mã ưu tiên những chuyến đi, Song Ngư dựa vào chính mình

Nhân Mã (22/11 - 21/12)

Nhân Mã có xu hướng muốn đi xa hơn giới hạn quen thuộc. Một kế hoạch học tập, công việc hoặc chuyến đi có thể khiến bạn mở rộng góc nhìn về mục tiêu cuối năm.

Công việc thuận lợi nếu bạn chủ động kết nối với những người ngoài nhóm quen thuộc. Một mối quan hệ mới có thể mang lại thông tin hữu ích.

Tài chính khá ổn định, nhưng bạn nên dành một phần ngân sách cho mục tiêu dài hạn.

Tình cảm có nhiều tín hiệu thú vị. Người độc thân dễ gặp người có cùng sở thích trong một môi trường mới.

Ma Kết (22/12 - 19/1)

Ma Kết bắt đầu tuần với tâm thế tăng tốc. Một công việc quan trọng cần được hoàn thành trước thời hạn có thể khiến bạn bận rộn hơn, nhưng kết quả xứng đáng.

Đây là thời điểm tốt để thể hiện khả năng quản lý và tổ chức. Nếu đang chờ được giao trách nhiệm lớn hơn, hãy chủ động đề xuất thay vì chờ người khác nhận ra năng lực của bạn.

Tài chính tích cực khi một khoản thu được cải thiện hoặc kế hoạch chi tiêu trở nên rõ ràng.

Trong tình cảm, Ma Kết có thể nhận được sự hỗ trợ thiết thực từ đối phương.

Bảo Bình (20/1 - 18/2)

Bảo Bình có một tuần phù hợp để thử nghiệm ý tưởng mới. Một cách tiếp cận khác có thể giúp bạn giải quyết vấn đề vốn mất khá nhiều thời gian.

Công việc đặc biệt thuận lợi với những lĩnh vực liên quan đến sáng tạo, công nghệ và truyền thông. Đừng quá lo lắng nếu ý tưởng ban đầu chưa hoàn hảo; hãy thử nghiệm rồi điều chỉnh.

Tài chính có thể được cải thiện từ một kỹ năng cá nhân hoặc dự án bên ngoài công việc chính.

Tình cảm cũng có nhiều tương tác. Một người bạn lâu năm có thể bắt đầu bộc lộ sự quan tâm rõ ràng hơn.

Song Ngư (19/2 - 20/3)

Song Ngư có thể nhận được một tín hiệu đáng chú ý về công việc hoặc kế hoạch cá nhân. Điều này giúp bạn nhìn rõ hơn hướng đi trong những tuần cuối tháng 10.

Công việc thuận lợi khi bạn tin vào kinh nghiệm của mình thay vì liên tục tìm kiếm sự xác nhận từ người khác. Một nhiệm vụ tưởng khó có thể được giải quyết nhanh hơn dự kiến.

Tài chính tương đối ổn định. Nếu đang có mục tiêu tiết kiệm, hãy chia nhỏ thành những mốc cụ thể để dễ duy trì.

Về tình cảm, Song Ngư có xu hướng thực tế hơn. Người độc thân có thể nhận ra một mối quan hệ đang phát triển theo hướng nghiêm túc; các cặp đôi có cơ hội cùng nhau bàn bạc về một kế hoạch dài hạn.

*Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo