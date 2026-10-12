Horoscope 12/10 - 18/10: Kim Ngưu mưu cầu sự ổn định, Song Tử cẩn thận lời hứa hẹn

Bạch Dương (21/3 - 19/4)

Tuần này Bạch Dương không thiếu cơ hội, nhưng điều quan trọng là chọn đúng việc để dồn sức. Một lời mời hợp tác, nhiệm vụ mới hoặc kế hoạch từng bị trì hoãn có thể đồng loạt xuất hiện, khiến bạn phải cân nhắc đâu mới là ưu tiên thực sự.

Trong công việc, khoảng giữa tuần là thời điểm thích hợp để Bạch Dương trình bày ý tưởng hoặc chủ động nhận trách nhiệm. Bạn có lợi thế ở khả năng quyết định nhanh, nhưng lần này hãy dành thêm thời gian kiểm tra thông tin trước khi chốt.

Tài chính tương đối ổn định. Nếu đang có ý định mua một món đồ phục vụ công việc, học tập, đây là thời điểm có thể cân nhắc. Tuy nhiên, hãy phân biệt rõ nhu cầu và mong muốn.

Chuyện tình cảm có xu hướng rõ ràng hơn. Người độc thân có thể nhận được tín hiệu từ một người đã quen biết.

Kim Ngưu (20/4 - 20/5)

Kim Ngưu có một tuần thiên về củng cố những gì đã xây dựng. Một dự án hoặc mục tiêu bắt đầu từ vài tuần trước có thể bước sang giai đoạn cần sự ổn định và đều đặn hơn.

Công việc không quá ồn ào nhưng hiệu quả. Bạn có thể được giao xử lý một nhiệm vụ cần sự kiên nhẫn, kiểm tra kỹ hoặc làm việc với nhiều dữ liệu. Đây chính là sở trường của Kim Ngưu.

Về tài chính, hãy chú ý các khoản chi liên quan đến gia đình, nhà cửa hoặc những kế hoạch cá nhân. Một khoản chi hợp lý trong tuần này có thể giúp bạn tiết kiệm nhiều hơn về sau.

Trong tình cảm, Kim Ngưu nên chủ động tạo ra thời gian chất lượng cho người mình quan tâm. Người độc thân có thể bắt đầu chú ý đến một người có tính cách ổn định và đáng tin.

Song Tử (21/5 - 21/6)

Một tin tức hoặc lời đề nghị mới có thể khiến Song Tử thay đổi kế hoạch trong tuần này. Đó có thể là lời mời tham gia dự án, một cơ hội công việc hoặc thông tin liên quan đến kế hoạch cá nhân.

Khả năng giao tiếp giúp bạn xử lý tốt các cuộc gặp gỡ và thương lượng. Tuy nhiên, hãy hạn chế hứa quá nhiều khi chưa chắc chắn về thời gian và nguồn lực.

Tài chính có dấu hiệu cải thiện nếu Song Tử tận dụng được kỹ năng đang có để tạo thêm nguồn thu. Những công việc liên quan đến viết, nói, bán hàng, truyền thông hoặc kết nối đặc biệt thuận lợi.

Chuyện tình cảm có nhiều tương tác. Người độc thân dễ bắt đầu một cuộc trò chuyện thú vị từ một mối quan hệ xã hội sẵn có.

Cự Giải (22/6 - 22/7)

Cự Giải dành nhiều sự quan tâm hơn cho mục tiêu cá nhân trong tuần này. Bạn bắt đầu nhận ra một số kế hoạch cần được điều chỉnh để phù hợp với tình hình hiện tại.

Trong công việc, đừng ngại đề xuất cách làm mới nếu phương án cũ không còn hiệu quả. Một thay đổi nhỏ trong quy trình có thể giúp bạn tiết kiệm đáng kể thời gian.

Tài chính khá cân bằng. Đây là lúc thích hợp để rà soát các khoản tiết kiệm và đặt ra một mục tiêu cụ thể cho cuối năm.

Về tình cảm, Cự Giải có xu hướng cởi mở hơn. Một cuộc trò chuyện chân thành với người thân hoặc người yêu giúp bạn cảm thấy được lắng nghe và thấu hiểu.

*Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo