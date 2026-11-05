HoREA kiến nghị luật hóa cơ chế tự thỏa thuận nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất

Theo HoREA, Luật Đất đai 2024 hiện chỉ cho phép nhà đầu tư thực hiện dự án nhà ở thương mại nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất ở. Doanh nghiệp chưa được nhận chuyển nhượng quỹ đất kết hợp giữa đất ở và các loại đất khác, hoặc đất không phải đất ở để triển khai dự án mới.

Ảnh minh hoạ.

Quy định này tạo ra nút thắt trong quá trình tạo lập quỹ đất, khiến khoảng 2.750 dự án trên cả nước gặp khó khăn, vướng mắc trong suốt 10 năm qua do nhà đầu tư không thể thỏa thuận nhận chuyển nhượng đủ diện tích đất để triển khai dự án.

Trước đó, Quốc hội đã ban hành Nghị quyết 171, cho phép doanh nghiệp thực hiện thỏa thuận nhận chuyển nhượng quyền sử dụng nhiều loại đất để triển khai dự án nhà ở thương mại. Tuy nhiên, theo HoREA, quá trình triển khai cơ chế thí điểm vẫn còn chậm. Sau gần hai năm, cả nước mới có 742 khu đất được thông qua trên tổng số 2.750 hồ sơ đăng ký, tương đương khoảng 30%.

Tại TP.HCM, có 974 hồ sơ đăng ký dự án thí điểm, trong đó 361 khu đất với tổng diện tích 2.284,52 ha đã được HĐND thành phố chấp thuận. Các khu đất này gồm 83 dự án theo hình thức nhà đầu tư đang có quyền sử dụng đất và 278 dự án theo hình thức thỏa thuận nhận quyền sử dụng đất.

Từ thực tế này, HoREA cho rằng việc chờ đến năm 2030 mới tổng kết chương trình thí điểm để xem xét sửa đổi luật sẽ khó đáp ứng yêu cầu tháo gỡ vướng mắc của thị trường. Hiệp hội kiến nghị sớm luật hóa cơ chế nhà đầu tư tự thỏa thuận nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất, qua đó rút ngắn thời gian xử lý thủ tục pháp lý và đẩy nhanh tiến độ triển khai dự án.

Từ số liệu này, HoREA ước tính nếu toàn bộ hồ sơ đăng ký được triển khai, diện tích đất có thể sử dụng khoảng 20.000 ha. Với mức đầu tư bình quân 300-500 tỷ đồng/ha, tổng giá trị đầu tư ước đạt 6-10 triệu tỷ đồng.