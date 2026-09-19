HoREA kiến nghị bổ sung chính sách nhà ở cho cán bộ, công chức, viên chức

HoREA đề nghị bổ sung Mục 5 sau Mục 4, Chương VI của dự thảo Luật Nhà ở với tên gọi “Nhà ở cho cán bộ, công chức, viên chức nhà nước”, gồm một điều mới là Điều 83a.

Theo đề xuất, Điều 83a quy định: Nhà nước có chính sách nhà ở cho cán bộ, công chức, viên chức nhà nước theo quy định tại Mục 1 Chương VI của Luật Nhà ở và các quy định liên quan. Chính phủ sẽ quy định chi tiết về đối tượng, điều kiện, thứ tự ưu tiên và trình tự, thủ tục thực hiện chính sách này.

HoREA kiến nghị bổ sung chính sách nhà ở riêng cho cán bộ, công chức, viên chức. Ảnh: ANN

Lý do kiến nghị, HoREA cho rằng các Luật Nhà ở năm 2005, 2014, 2023 và dự thảo Luật Nhà ở đều đề cập đến cán bộ, công chức, viên chức theo quy định của pháp luật về cán bộ, công chức, viên chức. Trong đó, một bộ phận thuộc lực lượng vũ trang nhân dân nằm trong nhóm đối tượng được hưởng chính sách nhà ở xã hội.

Luật Nhà ở năm 2023 cũng đã có quy định về chính sách phát triển nhà ở cho lực lượng vũ trang nhân dân. Tuy nhiên, theo HoREA, pháp luật hiện hành chưa có chính sách riêng về phát triển nhà ở cho cán bộ, công chức, viên chức nhà nước.

Hiệp hội cho rằng, việc bổ sung chính sách này là cần thiết nhằm giải quyết nhu cầu nhà ở được đánh giá là lớn và cấp bách của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức.

Theo HoREA, đa số cán bộ, công chức, viên chức có thu nhập chưa cao và thuộc nhóm có thể được hưởng chính sách nhà ở xã hội. Tuy nhiên, trong thời gian qua, nguồn cung nhà ở xã hội còn hạn chế, trong khi đặc thù công việc khiến nhiều người không có điều kiện tham gia các thủ tục đăng ký, xếp hàng, bốc thăm để mua hoặc thuê mua nhà ở xã hội.

HoREA cho rằng việc thiếu nguồn cung và những hạn chế về thời gian khiến một bộ phận cán bộ, công chức, viên chức không muốn cạnh tranh suất nhà ở xã hội với người dân có nhu cầu, trong khi bản thân họ cũng gặp khó khăn về chỗ ở.

Đáng chú ý, Hiệp hội nhấn mạnh nhu cầu này càng cấp thiết đối với những cán bộ, công chức, viên chức có nhà ở cách xa nơi làm việc 15-20 km, hoặc mất từ 1-1,5 giờ di chuyển mỗi ngày, đặc biệt trong bối cảnh các địa phương được sắp xếp, hợp nhất.

Theo HoREA, việc có chính sách nhà ở phù hợp sẽ giúp đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức an cư, yên tâm công tác, đồng thời góp phần giải quyết bài toán chỗ ở tại những khu vực có khoảng cách lớn giữa nơi ở và nơi làm việc.