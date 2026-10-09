Trong góp ý dự thảo Luật Nhà ở (sửa đổi), Hiệp hội Bất động sản Tp.HCM (HoREA) đề nghị bổ sung quy định về nhà ở thương mại giá phù hợp vào Chương III của dự thảo.

Theo HoREA, đây là khoảng trống của thị trường khi nhiều người có thu nhập trung bình hoặc thấp tại đô thị không còn thuộc diện mua nhà ở xã hội nhưng cũng khó tiếp cận nhà thương mại.

Hiệp hội dẫn quy định hiện hành, theo đó cá nhân có thu nhập trên 25 triệu đồng mỗi tháng, vợ chồng có tổng thu nhập trên 50 triệu đồng hoặc người nuôi con nhỏ có thu nhập trên 35 triệu đồng không thuộc diện hưởng chính sách nhà ở xã hội.

HoREA đề xuất khung giá nhà ở thương mại phù hợp khoảng 25-30 triệu đồng mỗi m2 tại các tỉnh, khu vực có giá đất thấp và 60-70 triệu đồng mỗi m2 tại đô thị lớn.

HoREA cho rằng “giá phù hợp” không thể áp dụng một mức chung cho mọi địa phương. Vì vậy, địa phương cần được xác định tiêu chí, giá bán tối đa, quỹ đất và cơ chế hỗ trợ theo điều kiện thực tế.

HoREA đề xuất xây dựng nhà ở thương mại giá phù hợp theo từng địa phương.

Đề xuất này nếu được luật hóa sẽ tạo thêm một phân khúc nằm giữa nhà ở xã hội và nhà ở thương mại, hướng đến nhóm người có nhu cầu ở thực nhưng chưa thuộc diện hưởng chính sách nhà ở xã hội và cũng chưa đủ khả năng mua nhà thương mại.

Ngoài ra, HoREA cũng đề nghị chú trọng phát triển nhà ở cho thuê giá phù hợp. Theo Hiệp hội, nguồn cung còn thiếu khiến nhiều người lao động, đặc biệt là lao động nhập cư, phải thuê phòng tại các khu nhà trọ. Nhà ở cho thuê cần được xem là một cấu phần của chính sách nhà ở, không chỉ là giải pháp dành cho người chưa đủ khả năng mua nhà.

HoREA đề nghị mở rộng đối tượng tiếp cận nhà ở cho thuê giá phù hợp. Người thuê không nhất thiết phải chứng minh đang gặp khó khăn về nhà ở; trường hợp nhu cầu vượt nguồn cung, tiêu chí này có thể được sử dụng để ưu tiên. Các loại hình được đề xuất gồm căn hộ, nhà nhiều phòng, căn hộ tập thể, căn hộ hộ gia đình và căn hộ diện tích nhỏ, với mức giá thuê tối đa do địa phương xác định đối với dự án được hỗ trợ.

Theo Quyết định 80/2024/QĐ-UBND của Tp.HCM được HoREA dẫn, giá thuê nhà ở xã hội thuộc tòa nhà chung cư trên 4 tầng là 118.000 đồng/m²/tháng. Với căn hộ 2 phòng ngủ diện tích 55 m², tiền thuê khoảng 6,49 triệu đồng/tháng. HoREA cho rằng nhà ở xã hội cho thuê và nhà ở thương mại cho thuê giá phù hợp cần được đặt song song trong chính sách nhà ở.

Hiệp hội đề nghị bỏ điều kiện “có khó khăn về nhà ở” tại khoản 1 Điều 31 dự thảo Luật Nhà ở, thay bằng điều kiện “có nhu cầu thuê nhà ở”, đồng thời có cơ chế thu hồi nếu người thuê không sử dụng nhà ở cho bản thân và gia đình.

HoREA cũng đề nghị tiếp tục ghi nhận hình thức cá nhân xây dựng NOXH để cho thuê. Theo báo cáo của HoREA, Tp.HCM (cũ) có hơn 60.470 khu nhà trọ với hơn 560.000 phòng trọ cho thuê dài hạn, đáp ứng chỗ thuê cho hơn 1,4 triệu người. Bình Dương (cũ) có khoảng 1,2 triệu người nhập cư, đa số thuê phòng tại các khu nhà trọ.

Từ thực tế này, HoREA đề nghị bổ sung trường hợp cá nhân đầu tư xây dựng nhà ở riêng lẻ một tầng có nhiều phòng để cho công nhân, người lao động, người nhập cư và các đối tượng được hưởng chính sách NOXH thuê, bên cạnh loại hình nhà ở riêng lẻ có nhiều tầng, nhiều căn hộ.

Các công trình phải đáp ứng yêu cầu về phòng cháy chữa cháy, đường cho xe chữa cháy và các tiêu chuẩn cần thiết. Cá nhân tham gia có thể được hưởng ưu đãi tương tự chủ đầu tư dự án nhà ở xã hội trong phạm vi chính sách cho phép.

Ngoài ra, theo ông Chủ tịch HoREA, hoàn thiện khung pháp lý cho nhà ở cho thuê sẽ giúp khai thác tốt hơn nguồn lực đất đai và nguồn vốn trong dân, đồng thời mở thêm lựa chọn chỗ ở cho người lao động, người thu nhập thấp và người nhập cư.