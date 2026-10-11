HoREA đề xuất thay đổi quy định gia hạn đất: Gỡ khó cho dự án dang dở

Theo đó, HoREA đề nghị sửa đổi điểm a khoản 2, khoản 5 và bổ sung các khoản 6, 7, 8 sau khoản 5 Điều 81 của dự thảo Luật Đất đai về gia hạn sử dụng đất.

Tại điểm a khoản 2 Điều 81, HoREA đề nghị bổ sung quy định: Trong thời gian 12 tháng trước khi hết thời hạn sử dụng đất, người sử dụng đất đề nghị cơ quan nhà nước có thẩm quyền xem xét, quyết định gia hạn thời hạn sử dụng đất.

Theo Hiệp hội, quy định này nhằm bảo đảm cơ quan nhà nước có đủ thời gian xem xét, giải quyết thủ tục hành chính, đồng thời giúp người sử dụng đất chủ động hơn trong quá trình thực hiện thủ tục. Qua đó, hạn chế tình trạng chậm gia hạn dẫn đến gián đoạn việc sử dụng đất hoặc phát sinh vướng mắc pháp lý.

HoREA đề xuất thay đổi quy định gia hạn đất. Ảnh minh họa/VV

Đối với khoản 5 Điều 81, HoREA đề nghị sửa đổi quy định về thời hạn sử dụng đất của dự án sau khi được điều chỉnh dự án đầu tư theo pháp luật về đầu tư và có thay đổi thời hạn hoạt động. Theo đó, thời hạn sử dụng đất của dự án được điều chỉnh nhưng không vượt quá thời hạn quy định tại điểm a khoản 2 Điều 81.

Đồng thời, Hiệp hội đề xuất bổ sung khoản 6, cho phép điều chỉnh thời hạn sử dụng đất cho nhà đầu tư mới thay thế nhà đầu tư đã giải thể, phá sản hoặc nhà đầu tư nhận chuyển nhượng dự án đầu tư có sử dụng đất.

Nhà đầu tư mới hoặc nhà đầu tư nhận chuyển nhượng dự án phải nộp bổ sung tiền thuê đất theo quy định của pháp luật; thời hạn sử dụng đất được xác định theo thời hạn điều chỉnh của dự án đầu tư.

Tại khoản 7, HoREA đề nghị cho phép điều chỉnh thời hạn sử dụng đất trong trường hợp nhà đầu tư thay đổi phương án đầu tư kinh doanh để phù hợp với quy hoạch đô thị và nông thôn, quy hoạch ngành, khi thời hạn sử dụng đất còn lại của dự án không quá 30 năm. Nhà đầu tư phải nộp bổ sung tiền thuê đất theo quy định.

Tại khoản 8, Hiệp hội đề xuất cho phép điều chỉnh thời hạn sử dụng đất khi dự án còn không quá 10 năm sử dụng đất, nhưng quy hoạch đô thị và nông thôn, quy hoạch ngành đã xác định khu đất đó thành loại đất khác và nhà đầu tư có nhu cầu điều chỉnh.

Theo HoREA, việc sửa đổi khoản 5 và bổ sung các khoản 6, 7, 8 Điều 81 nhằm làm rõ cơ chế điều chỉnh thời hạn sử dụng đất khi dự án thay đổi thời hạn hoạt động, thay thế nhà đầu tư hoặc chuyển nhượng dự án. Qua đó, bảo đảm thời hạn sử dụng đất phù hợp với thời hạn thực hiện dự án và nghĩa vụ tài chính tương ứng của nhà đầu tư với Nhà nước.

Đồng thời, các đề xuất này tạo cơ sở xử lý những dự án còn thời hạn sử dụng đất ngắn nhưng nhà đầu tư có nhu cầu, có năng lực và có phương án đầu tư phù hợp với quy hoạch, góp phần tránh gián đoạn hoạt động đầu tư và lãng phí đất đai, nguồn lực đã đầu tư.